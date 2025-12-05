美智庫拜會海基會　吳豊山：致力兩岸對話

美智庫美國外交政策全國委員會訪團一行5日拜會海基會董事長吳豊山。（照片：海基會提供） 中評社台北12月5日電／美國智庫美國外交政策全國委員會（NCAFP）訪團5日到訪海峽交流基金會。海峽交流基金會董事長吳豊山表示，在兩岸政策核心上，持續致力於以對等與尊嚴對話取代對抗、以健康有序交流取代圍堵。



海基會今天表示，美國外交政策全國委員會會長艾略特（Susan M. Elliott）與訪團一行人5日上午到訪海基會。



美國外交政策全國委員會（NCAFP）成立於1974年，是紐約具代表性的知名智庫之一。該機構長期以超越政黨立場的視角，對全球重大議題進行深入分析與政策評估，對華府外交決策具有一定影響力。近年來，該會亦相當關注台、美、中三方情勢，並持續提出具參考價值的政策建議。



美國外交政策全國委員會與吳豊山針對台美中相關情勢廣泛交換意見。



吳豊山向訪團表示，賴清德的兩岸政策核心是以對等與尊嚴對話取代對抗、以健康有序交流取代圍堵，藉此增進兩岸合作。海基會受政府委託處理兩岸人民交流事務，除履行相關職責外，持續努力推動恢復兩岸對話。



美國外交政策全國委員會訪團成員包括艾略特、亞太安全論壇計劃主任董雲裳（Susan A. Thornton）、史汀生研究中心特聘資深研究員艾江山（Karl Eikenberry）、太平洋世紀研究所所長薄瑞光（Raymond F. Burghardt）、Macro Advisory Partners諮詢公司合夥人柏蘭（Sarah Beran）、布魯金斯研究所資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）、亞太安全論壇資深計劃經理史巴克曼（Emily Sparkman）。



美國外交政策全國委員會訪團去年12月也有到訪海基會。



美國外交政策全國委員會訪團在到訪台灣前，先後訪問上海、北京；離台後將前往韓國、日本交流。



美國外交政策全國委員會訪團1日在上海國際問題研究院進行座談，座談焦點是美中關係、台灣、朝鮮半島和烏克蘭等議題。