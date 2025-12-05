雙城論壇沒動靜？蔣萬安：舉辦前15天申請

國民黨台北市議員汪志冰（左）質詢台北市長蔣萬安。（照片：台北市議會直播YouTube） 中評社台北12月5日電／2025台北上海雙城論壇擬在12月下旬於上海舉行。中國國民黨籍台北市議員汪志冰5日在市政總質詢中指出，都已經12月5日，但到目前為止沒有半點風聲跡象確定能到上海。國民黨籍台北市長蔣萬安表示，確定哪幾天，正在跟上海方做最後確認，也必須要雙方可以的時間。會依照規定在15天前向陸委會提出申請，依照程序核定後，才能順利成行，目前在最後階段，市府也會努力溝通和協調。



台北市副市長林奕華則說，MOU已先啟動，有1份已經送出去也核回來，2個MOU都確定下來。



林奕華日前回應媒體時說，雙城論壇將在12月下旬舉辦。據了解，預定在12月25日至27日舉行。



汪志冰表示，往年雙城論壇，她都會參加，這次她感覺很詭異，今天都12月5日，但到目前為止沒有半點風聲跟跡象可以確定到上海。之前陸委會斬釘截鐵說，只要申請一定會准，現在也申請那麼久，之前有議員在探討到底哪一方在拖時間，今天12月5日，到底確定了沒有？



蔣萬安說，確定的是如果能夠順利舉辦，時間就會落在12月底，現在有一些最後階段的行政細節要做確認，也要依照規定在15天前向陸委會提出申請，依照程序核定後，才能順利成行，目前在最後階段，市府也會努力溝通和協調。



汪志冰詢問，如果確定可以成行是12月底，那現在公文還在陸委會？蔣萬安回應，還沒有最終提出，有些行政作業必須要先做，包括2個MOU。汪志冰追問，現在提出申請沒有，還是已經提出申請，但放在陸委會？蔣萬安說，還沒有提出申請，因為還不需要那麼早，依照過去慣例，確定舉辦時間前15天提出申請。



汪志冰說，還沒確定時間、上海方還沒給答案？蔣萬安表示，確定哪幾天，正在跟上海方做最後確認，也必須要雙方可以的時間，還在協調中，因為彼此要可以的時間，台北市包括議會開議期間、哪幾天委員會沒有排程，對方也要可以的時間。



汪志冰指出，據她所知，市府已經先預算好可以去的時間，考慮到會期等因素，現在是否還在等上海方回覆嗎？林奕華說明，舉辦上有很多細節須要討論，包括日期、行程等各方面，有很多需要做協調。



汪志冰表示，市長說15天前跟陸委會提出申請，都有基準線，現在還沒得到上海方的明確答案嗎。林奕華說，相關部分都是雙方一起協調、說明，MOU已經先啟動，有1份已經送出去也核回來，2個MOU都確定下來。



汪志冰說，研討會公布民調，71%市民認同越緊張越應該溝通，64%市民支持台北上海城市交流，有這麼大民意當基礎後盾，在台北市沒有太大問題，這數據也呈現跨年齡、跨族群的很高共識度，只是遺憾這幾年常常可看到陸委會、“賴政府”也好，處處在搞小動作，會不會因此上海方有一些考量，如果今天雙方誠心誠意要溝通交流，不必做這些小動作，只會造成困擾，真正目的不言而喻。