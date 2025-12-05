台錦鯉文化節登場　楊文科邀遊客來賞魚

新竹縣長楊文科5日出席台灣錦鯉文化節記者會活動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月5日電（記者 盧誠輝）第7屆台灣錦鯉文化節活動將於6日和7日在新竹縣政府前廣場盛大登場，中國國民黨籍新竹縣長楊文科表示，新竹縣的氣候溫度相當適合錦鯉生長，所以每年的這個時候都會在新竹縣舉辦錦鯉文化節，他邀請全台遊客把握機會來賞魚，感受錦鯉躍動之美。



楊文科5日出席第7屆台灣錦鯉文化節活動，包括農業部漁業署長王茂城、台灣錦鯉發展協會理事長史成志、無黨籍新竹縣議員鄭美琴、林昭錡與呂宛庭等人都到場出席。



楊文科指出，每年這個時候都會在新竹縣舉辦錦鯉文化節，是因新竹縣的氣候溫度相當適合錦鯉生長，而錦鯉象徵富貴吉祥與健康幸福，被稱為水中活寶石、會游泳的藝術品，過去是王公貴族的休閒活動，現在已經大眾化，他歡迎全台遊客把握難得機會，利用周末假日一起來新竹縣府前廣場參與這場一年一度的錦鯉盛會。



“農業部”漁業署長王茂城提到，錦鯉在台灣觀賞魚市場佔比約12%至15%，年產值高達新台幣1.5億元，除了錦鯉本身價值高，周邊產業鏈包括水族缸、造景、飼料及運輸等，也帶動龐大商機。過去錦鯉多見於庭院或大型造景池塘，現在則推廣缸養及小型化飼養，讓錦鯉開始走入一般家庭，這種消費模式更貼近都會區民眾需求，也有助於產業轉型升級。



新竹縣政府農業農業處表示，今年的台灣錦鯉文化節活動，共有近800尾錦鯉參賽、現場設置超過百座評比水槽，今年還特別新增“台產魚大賞”評選項目，鼓勵台灣本土錦鯉養殖技術精進與產業升級，推動台灣錦鯉在國際競技場上能佔有一席之地。