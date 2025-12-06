中評關注：綠不惜得罪年輕人也要禁小紅書

台灣官方封禁小紅書。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月6日電（記者 方敬為）民進黨政府以“防制詐騙”為由，4日起封禁中國大陸社群媒體“小紅書”至少1年。小紅書在台約有300萬用戶，並以年輕人居多，綠營此舉勢必衝擊年輕選票。分析民進黨不惜得罪年輕人也要對小紅書出手的原因，其實正是忌憚大陸社群對台灣年輕人的長遠影響力，因此“長痛不如短痛”。



台“內政部”4日宣布，因為小紅書的“資安檢測不合格、2年涉入1706件詐騙”，依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條，即刻起封鎖小紅書至少1年。台官方統計，自去年以來，小紅書涉入詐騙案件，造成財損達新台幣2億4768萬餘元。因為無法依法調取必要資料、執法端查緝受阻，依法啟動“網際網路停止解析與限制接取”命令，封鎖期間暫定1年。



依現階段規畫，只要使用台灣網路，就會被直接阻斷與小紅書的連線，包含APP與網站皆無法登入；除非刻意使用VPN跳轉海外伺服器，否則任何在台用戶都將無法使用小紅書。



值得注意的是，台灣小紅書用戶的年齡層，以18至24歲的年輕人比例居多，民進黨政府此舉勢必得罪年輕族群，政壇對綠營的做法也多有質疑，難道不怕年輕票源流失？



首先，對民進黨而言，使用大陸社群媒體的用戶本來就不在其“基本盤”內，尤其賴清德上任以來採取“壁壘分明”的極端路線，平常有在接觸大陸社群的台灣民眾也不太可能是綠營支持者，所以封禁小紅書對綠營票源的影響程度不大。



民進黨真正擔心的是小紅書社群效應擴散，並且向下延伸的影響力，根據台灣小紅書用戶的年齡結構分布，核心年齡層落在18至34歲，涵蓋青少年到青壯年階層，約佔總用戶的 60%至70%。其中18至24歲的Z世代族群使用黏著度最高，這些大部分是未來選舉的首投族，換言之，隨著年輕世代使用社群媒體的習慣改變，綠營先前透過網路社群攏絡年輕選票的策略正逐漸被稀釋。