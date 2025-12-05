選新北市長有阻礙？李四川：太太堅決反對

台北副市長李四川。（中評社 資料照） 中評社台北12月5日電／2026新北市長選舉，中國國民黨籍台北市副市長李四川是熱門人選。國民黨籍台北市議員汪志冰今在議會質詢追問，國民黨有無來徵詢，李四川三度回應沒有，還搬出“家裡領導”太太堅決反對，國民黨籍台北市長蔣萬安在旁說“還是要尊重我們的老闆。”



汪志冰詢問李四川，從原先十分抗拒到堅定登記參選，轉念的心路歷程為何？李四川說，他現在是台北市副市長，還是以市政為主，日前受訪是說，如果他要承擔，就必須尊重黨的意志，有初選或有藍白合。他強調，“我沒有心路歷程，從以前到現在這幾個月，我講話都很清楚，如果黨要我去承擔，我不會去排斥。”



汪志冰追問國民黨部有來徵詢嗎？李四川三度回應沒有，還說“我太太堅決反對我選舉，我所有家人都堅決反對我選舉。”



如果黨部有這需求，仍會違反太太的反對？李四川說，太太是他家裡的領導，他還是要特別尊重。如果要他承擔，原則上要去登記時，還是要徵求她的同意。



汪志冰再問，黨部如果要李四川承擔，太太又絕對反對，到時怎麼決定？蔣萬安搶答，“這我很有經驗。我們都還是要尊重我們的老闆。”



被問及為什麼不喜歡選舉？李四川表示，他看這幾年的選舉，工程人員一就一、二就二，這兩天他連講話中間都可以拿一句話出來......，他現在可以體會，以前“立法院長”韓國瑜講的“雞蛋裡面挑鋼筋。”



汪志冰問已經開始“驚（閩南語：怕）”？李四川說，“我沒驚”，他只是說可以體驗台灣選舉的文化。

