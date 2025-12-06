呂欽文：從釣魚台看到日本帝國主義並沒消失

台灣釣魚台教育協會理事長呂欽文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月6日電（記者 張嘉文）中日關係緊張讓釣魚台主權問題再度成為焦點，台灣釣魚台教育協會理事長呂欽文接受中評社訪問表示，釣魚台不僅是主權之爭，更是台灣甚至是整個大中國如何避免重蹈滿清面對日本時屈辱歷史的關鍵，保住釣魚台，就是不讓滿清時代被日本欺負的歷史再次發生。



呂欽文指出，日本近年在與那國島部署中程飛彈，加上強化自衛隊能力，顯示日本在東亞角色上正加速轉型，而日本在區域安全上的重新活躍，並不單純，背後反映的是未完全消失的軍國主義影子。因此，保住釣魚台，不只是主權，更是確保日本不再以“區域和平”之名進行更深的軍事介入，釣魚台等於是一面照妖鏡，能看清日本帝國主義沒有完全消失。



本身是建築師的呂欽文接受中評社訪問時指出，釣魚台雖然只是數平方公里的小島，但已成為中日、中美與東亞安全局勢的象徵性據點。從大陸海警船強勢進入海域，到日本不斷加強執法與軍事部署，釣魚台已是大國展現決心的舞台。



但在這關乎周邊安全的重要議題上，台灣執政的民進黨政府卻選擇沉默，呂欽文質疑，“難道台灣政府是默認釣魚台是日本的嗎？”他指出，台灣漁民在該海域作業已有百年歷史，如今政府卻對日本單方面的海上執法置若罔聞，讓許多人感到難以理解。



呂欽文提到，近期綠營人士大多因高市早苗發言，而以“台日同陣線抗中”的角度感到振奮，但民進黨與日本的關係若建立在錯誤期待上，可能導致台灣陷入更危險的局面。



他指出，這讓人不免懷疑，民進黨對日本的態度已逐漸形成“過度樂觀”的思維，甚至可能產生以釣魚台為政治籌碼，換取日本在某些政治議題上支持的可能性。