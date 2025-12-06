杜聖聰：臉書日詐3億卻禁小紅書　倒置焦點

銘傳大學廣電系主任杜聖聰。（中評社 資料照） 中評社新竹12月6日電（記者 盧誠輝）台“內政部”4日以涉詐1706件、財損逾新台幣2億為由，將封鎖大陸“小紅書”APP一年。銘傳大學廣電系主任杜聖聰接受中評社訪問表示，臉書生態系社群平台在台每天平均詐騙金額高達新台幣3億元，但政府卻拿小紅書開刀，倒置焦點的作法只會讓詐騙生態真相更加模糊。



杜聖聰強調，根據台灣警政機關與研究資料顯示，台灣民眾平均一天因各類詐騙損失金額約4億元，其中有約6成到7成和臉書相關生態系社群平台有高度相關，但1年遭詐財損約2億多元的小紅書現在卻被政府放到聚光燈下激烈檢討，這種倒置焦點的作法，只會讓詐騙生態的真相更加模糊。



杜聖聰提到，台灣每年光是在臉書相關生態系社群平台上遭受的詐騙財損，很可能已超過1千億元，各種詐騙手法結合AI合成語音與形象，不斷透過臉書廣告投放與演算法持續擴散，許多受害者在不知不覺間就被送到詐騙陷阱的虎口，這已不是治安問題，而是整個平台治理的系統性缺失。



他認為，臉書相關生態系的社群平台早已成為詐騙的巨大黑洞，但在公共討論中卻長期缺席，反而現在把焦點放在小紅書社群平台上，這樣頂多衹有象徵性的示警作用，根本無法撼動詐騙集團包括跨境金流、數位廣告、演算法推播與金融帳戶的整套運作機制。



杜聖聰說，他無意為任何社群平台辯護，只是想提醒政府，台灣的詐騙產業鏈早已本地化、產業化與技術化。台灣若要防詐真正缺乏的是跨部會的系統性政策，而不是衹有象徵性的行政動作。因為當詐騙集團早已透過AI演算法到處精準投放詐騙誘餌時，台官方卻仍停留在紙本思維的年代在處理問題，那根本於事無補。



杜聖聰指出，如果政府只會在表面尋找替罪羔羊，而不從數位平台治理、金流阻斷、廣告審查、跨境偵查與演算法透明度著手，台灣的詐騙產業鏈仍會持續系統性的存在，並不會因為封鎖了一個小紅書APP，就讓台灣的詐騙案件與金額減少。