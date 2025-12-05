韓國瑜會見美智庫NCAFP訪問團

“立法院長”韓國瑜會見“美國外交政策全國委員會”訪團成員。(照片:“立法院”提供) 中評社台北12月5日電／中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜5日會見“美國外交政策全國委員會”（NCAFP）訪團時表示，希望美方深入瞭解台灣自由民主 ，協助提升台灣能見度。



“立法院”韓國瑜院長5日下午在國民黨籍“立委”陳永康、民進黨籍“立委”范雲、民眾黨籍“立委”陳昭姿等人陪同下，會見“美國外交政策全國委員會”（NCAFP）一行7人。



美國外交政策全國委員會成立於1974年，是位於紐約重要智庫。該會長時間以跨政黨觀點分析、評估國際議題，對美國外交決策頗具影響力，近年來該會對美中台關係也著力甚多，並提出相關建議。



韓國瑜指出，過去一年全球與東北亞區域緊張情勢升高，世界已有逾三十個國家進入戰備狀態。韓強調，台海情勢受到各國關注及討論，而台灣的立場和民意，也應被聽到與理解，期待NCAFP藉此次訪問深入傾聽台灣人民的聲音，認識台灣成熟的自由民主制度，並將觀察與體會傳達至美國及國際社會。



雙方並就“特別預算審查、“立法院”朝野互動、2026年地方選舉及對等關稅談判”等議題深入交換意見。會談歷時約一小時，氣氛熱絡坦誠，在雙方互贈紀念品及合影後圓滿結束。