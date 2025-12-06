林育先析民眾黨布局柯文哲、黃國昌南北輝映

民眾黨屏東縣黨部主委林育先。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月6日電（記者 蔣繼平）民眾黨前主席柯文哲4日與主席黃國昌直播時脫口說“自動請纓去住在南部”引起討論。對此，民眾黨屏東縣黨部主委林育先向中評社表示，主要是民眾黨在南部的黨公職僅有1席鎮民代表，柯文哲看好2026南部的議員盤可以突圍，各縣市議會成立黨團也是未來永續發展指標，並非瞄準縣市首長。他認為是布局黃國昌、柯文哲一北一南相互輝映，甚至中部由前白委蔡壁如坐鎮，都是可能發展。



林育先，義守大學資訊工程系管理組博士。曾任國民黨屏東縣黨部代理主委、書記長，2022年從藍營轉投白營，擔任民眾黨屏東縣黨部主委至今。



柯文哲交保後有復出跡象，且4日與黃國昌合體時，以直播方式談到明年2月1日民眾黨新“立委”上任，民眾黨後續的規劃時，柯突然說出“我是自動請纓，我要去住在南部”，引起討論。



對此，林育先表示，綜觀目前民眾黨在南部只有一位公職人員，就是屏東縣潮州鎮民代表林耀宗，對柯文哲來說，南部是值得去努力的地方，畢竟拿2024大選政黨票來看，都是翻好幾倍的成長，所以柯文哲對南台灣有期待。



林育先表示，但南部最缺的就是曝光率與流量，這點柯文哲也知道，因為媒體基本上都集中在台北、新北，網路上的聲量可能中部也有一點，但整體看起來，依然是北部的聲音比較大，所以柯文哲應該這段時間有在思考怎麼突破。



林育先表示，當然，黃國昌當場也有提醒要等12月官司一審言詞辯論結束再說，因為畢竟還有法律問題、限制住居、電子腳鐐等因素，較不方便。



林育先表示，不然以柯文哲來講，南部是值得努力的地方，以柯文哲本尊來到南部一定會有拉抬的效果，也會有話題性。加上柯文哲交保出來後，南部支持者很多都希望柯文哲可以來南部走走，甚至long stay等等，支持者都蠻期待。