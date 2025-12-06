中評關注：陳水扁向賴清德釋出要求特赦訊號

陳水扁在臉書公開與陳亭妃合照並表示，期待台南誕生第一位女市長。（取自陳水扁臉書） 中評社台北12月6日電（記者 黃筱筠）“保外就醫”中的陳水扁傳出明年將到電視台主持節目，這個消息現階段釋出，很明顯是測水溫，對象就是賴清德。尤其在2026年縣市長黨內初選前夕，扁除了要挑戰保外就醫的紅線外，是否在對賴釋出特赦的訊號。



賴清德過去曾經公開表態要特赦陳水扁，但賴選上後對於扁特赦議題並未有明確表態，至今也沒有碰觸這個議題。過去蔡英文執政最後時刻，曾傳出特赦扁，但後來並未成真，但陳曾經公開還原此過程。在2026縣市長前夕傳出，扁預計和《鏡電視》合作開節目，擔任《“總統”鏡來講》電視節目主持人，節目團隊甚至已開始邀約民進黨2026候選人擔任嘉賓。



陳水扁再度利用2026選舉，替自己拉抬聲量，黨內初選各方人馬也紛紛希望拉攏扁的支持。尤其是台南市與高雄市綠營執政縣市，扁已公開肯定爭取高雄市長初選的綠委邱議瑩。目前居住台南的陳水扁在臉書公開發文，期待台南能誕生第一位女性市長，並守住賴清德的本命區，為其連任奠定更穩固的基礎，也在間接力挺與賴清德嫡系子弟兵、“立委”林俊憲，競爭初選的綠委陳亭妃。



雖陳水扁已表態支持誰選台南市長與高雄市長，但南兩都目前黨內初選打得“刀刀見骨”，還是呈現激戰狀態，扁是否近一步採取動作，對於黨內初選結果可能還是會產生一定影響。扁釋出要主持電視節目的時機點，也是非常巧妙。



涉貪遭重判20年的陳水扁，自2015年保外就醫至今，台中監獄要他遵守“不進競選會場、不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪”5不原則。



但扁目前主持廣播節目《有夢上水》，時常訪問黨內人士，甚至也曾受邀到校園演講，早就無視台中監獄的5不原則。如果未來還在電視台開自己的專訪節目，民進黨執政者卻毫無作為制止，外界難免會對賴清德執政下的司法公平性有所質疑。

