財劃法覆議遭否決　鍾東錦籲“政院”應尊重

苗栗縣長鍾東錦6日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗12月6日電（記者 盧誠輝）無黨籍苗栗縣長鍾東錦6日出席中國國民黨苗栗縣黨部131周年黨慶活動前，針對“行政院”版日的“財政收支劃分法”覆議案被“立法院”否決一事表示，“行政院”要遵循“立法院”原本的決議，應該要先實施在野黨提出的財劃法版本，未來要怎麼調整再來討論，因為苗栗縣真的很急，“中央”應該要依法行政才對。



鍾東錦到國民黨苗栗縣黨部出席131周年黨慶活動，包括國民黨主席鄭麗文、苗栗縣議會議長李文斌、國民黨籍“立法委員”陳超明、邱鎮軍和多位國民黨籍苗栗縣議員都到場出席。



鍾東錦在會前受訪時，針對“行政院”版財劃法覆議案遭否決一事指出，他覺得很奇怪，既然“行政院”認為財劃法是“違憲”法案，為什麼還要提出覆議？現在覆議又輸了，所以“行政院”還是應該要遵循“立法院”原本的決議，先實施在野黨提出的財劃法版本，未來要怎麼調整再來討論，因為苗栗縣真的很急，“中央”應該要依法行政才對。



鍾東錦強調，苗栗縣是目前全台唯一財政被“中央”控管的縣市，所以若財劃法一直不施行，苗栗縣沒有辦法像其他縣市一樣去跟銀行周轉，而未來若苗栗縣的一般性補助款若被“中央”扣太多，對苗栗縣政府來講會是很麻煩的一件事，這對苗栗縣的鄉親非常不公平，所以他希望“中央”可以儘快針對財劃法來進行協商。