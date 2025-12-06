柯文哲籲別再讓民調　鄭麗文：會提最強人選

國民黨主席鄭麗文6日在苗栗受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗12月6日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席鄭麗文6日到苗栗縣出席131周年黨慶活動，針對民眾黨前主席柯文哲日前呼籲2026藍白合不應該讓白營參選人再讓3%或6%的民調，鄭麗文再會前受訪時強調，她很感謝柯主席的關心，大家對上次藍白合失敗還有一定程度的陰影，這次她一定會用最大的誠意跟善意，提出最適合與最強的人選。



鄭麗文6日到國民黨苗栗縣黨部出席131周年黨慶活動，包括無黨籍苗栗縣長鍾東錦、苗栗縣議會議長李文斌、國民黨籍“立法委員”陳超明、邱鎮軍和多位國民黨籍苗栗縣議員都到場出席。



鄭麗文在會前接受媒體聯訪時，針對柯文哲日前和民眾黨主席黃國昌直播時提到，2026藍白合參選人的競爭要用全民調，不要再說什麼要讓3%或6%一事表示，謝謝柯主席的關心，大家可能對上一次藍白合作過程破裂失敗，還存有一定程度的陰影。



鄭麗文強調，她已多次重申過，這一次藍白合，國民黨一定會用最大的誠意跟善意，同時透過公平、公開、公正的遊戲規則，務必要幫在野的力量，提名出最適合與最強的人選，所以她要再次謝謝柯主席的關心，她也非常希望未來藍白的合作能夠順利成功。