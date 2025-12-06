小紅書遭禁　鄭麗文：民進黨到底在怕什麼？

國民黨主席鄭麗文6日在苗栗受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗12月6日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席鄭麗文6日到苗栗縣出席131周年黨慶活動，針對“小紅書”APP遭禁一事表示，民進黨所稱的打詐根本只是幌子，其實就是意識形態作祟，為何民進黨對台灣的孩子與年輕人這麼沒有信心呢？她想請問民進黨到底在怕什麼？



鄭麗文6日到國民黨苗栗縣黨部出席131周年黨慶活動，包括無黨籍苗栗縣長鍾東錦、苗栗縣議會議長李文斌、國民黨籍“立法委員”陳超明、邱鎮軍和多位國民黨籍苗栗縣議員都到場出席。



鄭麗文在會前接受媒體聯訪時，針對小紅書遭禁後，“行政院長”卓榮泰也點名抖音如果不再改進也不會再容忍一事指出，這充分再次暴露了民進黨威權與反民主的心態，過去民進黨想推數位中介法，已經引起全網的暴動跟反彈，現在民進黨仍不死心，還要繼續打著“國安”與防詐的口號，繼續來對網路言論做相關的箝制，如今更是直接封殺平台。



鄭麗文認為，民進黨所謂的打詐只是幌子，真正詐欺嚴重的平台，民進黨根本不去管，甚至也管不動，這其實就是意識形態作祟，現在挑了小紅書跟抖音，大家都看得懂，為何民進黨對台灣的孩子與年輕人這麼沒有信心呢？她想請問民進黨到底在怕什麼？



鄭麗文說，這種心態就是被大家所形容的，民進黨是不是要進行數位戒嚴，但反民主對台灣是不會有好處的，民進黨如果不改變這樣的心態，難道這就是賴清德口中的“打掉雜質”與“洗滌人心”的系列作法嗎？



鄭麗文強調，民進黨憑什麼想要打壓誰就打壓誰？想要沒收誰就要沒收誰？台灣難道不是一個法治社會嗎？政府難道不需要依法行政嗎？這中間違法違憲，完全沒有程序正義，再次暴露出民進黨政府的獨裁心態。