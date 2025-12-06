鍾東錦念女兒跨海信　感性吐露重返藍營心聲

苗栗縣長鍾東錦6日出席黨慶活動時念出女兒的跨海信。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗12月6日電（記者 盧誠輝）無黨籍苗栗縣長鍾東錦6日出席中國國民黨苗栗縣黨部131周年黨慶活動時，當著國民黨主席鄭麗文的面，念出一封人目前仍在美國求學女兒寄給他的信，感性吐露他重返藍營的心聲，也透露日前和國民黨秘書長李乾龍通話得知鄭麗文將提名他代表國民黨參選2026苗栗縣長連任的心情。



鍾東錦6日到國民黨苗栗縣黨部出席131周年黨慶活動，包括國民黨主席鄭麗文、國民黨秘書長李乾龍、苗栗縣議會議長李文斌、國民黨籍“立法委員”陳超明、邱鎮軍和多位國民黨籍苗栗縣議員都到場出席。



鍾東錦2022年因不滿國民黨提名制度，脫黨參選苗栗縣長並當選，鍾當選後仍始終和藍營保持良好互動，一直以“藍營大兵”自詡，2024大選也積極輔選，還自掏腰包在苗栗縣府前廣場舉辦2萬人造勢晚會，提振藍營士氣，後被國民黨中評會認定輔選有功，改決議停權3年處分，在今年9月14日期滿，自動恢復黨籍。



鍾東錦上台致詞時，當著鄭麗文的面，拿出手機念了一封他女兒從美國寄來的信說，“看到這2天的新聞，我真的非常以你為榮，記得4年前的這個時候，我們每天都焦頭爛額與提心吊膽，只希望能夠爭取到提名，但最後仍然沒有結果，今天鄭麗文主席親自邀請你代表國民黨參選，這個榮耀完全是你一步一步贏來的，靠自己努力所摘下的果實最甜，文字無法形容我跟媽媽有多麼為你感到驕傲，最後希望你在忙碌縣政行程的同時，也一定要好好照顧身體，因為健康的身體才是最大的財富，祝一切順利，2周後見。”



鍾東錦念完信後贏得包括鄭麗文在內等現場來賓的如雷掌聲，鍾也隨即透露，他日前跟國民黨秘書長李乾龍通過電話後，在得知鄭麗文將提名他代表國民黨參選2026苗栗縣長連任時，心頭真是七上八下。



鍾東錦強調，未來他一定會遵照鄭主席的指示，也一定會全力協助讓國民黨提名的苗栗縣議員席次都能夠全部當選，他希望大家從今天開始，有錢出錢，有力出力，也必須要把年輕人找回來，因為過去他當主委的時候，每次下鄉出席座談會，都發現還是以年紀較長的長輩居多，所以他希望國民黨未來一定要把更多的年輕人找回來才是當務之急。