後龍媳婦鄭麗文　2026要讓苗栗全壘打

國民黨主席鄭麗文笑稱自己是苗栗後龍的媳婦。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗12月6日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席鄭麗文6日到苗栗縣出席131周年黨慶活動表示，她的丈夫駱武昌是苗栗縣後龍鎮人，所以她也是後龍的媳婦，所以每次來到苗栗都感到特別親切，未來她希望在苗栗縣長鍾東錦和新任國民黨苗栗縣黨部主委李文斌的努力下，能讓國民黨2026在苗栗繳出全壘打的好成績，



鄭麗文6日到國民黨苗栗縣黨部出席131周年黨慶活動，包括無黨籍苗栗縣長鍾東錦、國民黨秘書長李乾龍、苗栗縣議會議長李文斌、國民黨籍“立法委員”陳超明、邱鎮軍和多位國民黨籍苗栗縣議員都到場出席。



鄭麗文致詞時一場開就笑說，她剛進場時看到有很多來自後龍的鄉親，感到特別親切，因為她老公就是苗栗縣後龍鎮人，所以她也是後龍人的媳婦。



她指出，苗栗縣過去在國民黨長期執政下，欣欣向榮、蒸蒸日上，這一屆在鍾縣長的領導之下，縣民滿意度也是最高的，整個縣府和議會團隊，都秉持著為苗栗服務的精神，把縣民擺在第一位，全心全力的為苗栗縣民來爭取各項福利與建設。



鄭麗文提到，明年馬上又要再一次接受民意的考驗，希望縣民可以用選票來繼續肯定由鍾縣長所領導的最優秀團隊，讓鍾縣長能繼續高票當選連任。除了優秀的縣政團隊外，也要有最堅強的議會團隊，去支持與鞭策縣政，讓苗栗縣能夠越來越好，所以大家一定也要繼續支持所有國民黨所提名的苗栗縣議員和鄉鎮市長，讓國民黨在苗栗縣能夠全壘打。



鄭麗文說，她對苗栗縣深具信心，因為苗栗縣就位於台灣的心臟位置，她相信苗栗未來一定能有強而有力的戰鬥力，來幫苗栗縣民做最好的服務，她希望大家都能繼續努力下去，尤其是在現在如此風雲詭譎的內外環境下，民進黨無所不用其極，國民黨是做事的團隊，但民進黨卻是鬧事的政府。



她表示，國民黨一定要帶給全台灣安定、安心與安全，但現在的執政黨每天都在製造仇恨跟恐懼，這就是國民黨跟民進黨最大的不同，國民黨永遠會把孩子的未來放在第一位，也永遠會照顧弱勢的百姓，她希望能把台灣的餅做大，讓台灣民眾能永遠在繁榮、富庶與安全的社會裡頭追尋自己的夢想。



鄭麗文強調，國民黨不會只出一張嘴，而是每天都在做，這從苗栗縣政府就可以看出來，每天都腳踏實地在拚民生與建設，國民黨不搞鬥爭，也不會撕裂台灣，更不會去製造仇恨與恐懼，她希望國民黨能帶給台灣希望和陽光，而不是狂風暴雨，所以國民黨一定要繼續更加倍的努力與服務，帶給大家更美好的未來。