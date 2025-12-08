謝立功析藍白合前景　黨內黨外均矛盾不小

民眾黨前秘書長謝立功接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月8日電（記者 張穎齊）針對中國國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌主導的藍白合作前景，民眾黨前秘書長謝立功接受中評社專訪指出，藍白合不是喊口號就能成，雙方若無具體善意與務實合作，期望愈高、失望可能愈大。他並以新竹縣市為例，分析可能的合作空間，並提醒藍白支持者是否能接受合作，才是最根本的政治現實。



謝立功指出，雖然鄭麗文與黃國昌日前雖已初步碰面，但後續發展並不明顯，再加上近日民眾黨前主席柯文哲與黃國昌之間的公開對話，柯文哲說“鄭麗文會對國民黨造成衝擊”、“不要再像2024年每天把戲很多，也不要再讓分，讓3%、6%，實在太好笑”，更突顯藍白內部對合作恐存在不確定性。



謝立功，台灣大學“國家發展研究所”法學博士、美國哈佛大學甘迺迪政府學院研究、美國華府移民政策研究中心（MPI）訪問學者，曾任“國安會”諮詢委員、“移民署”長”、海洋大學海洋法政系教授、警察大學“國境警察系”系主任及“調查局”調查員。2020年退出中國國民黨加入民眾黨，曾任秘書長與組織發展部召集人，現任城市發展交流協會理事長。



謝立功向中評社說，藍白要合不是喊一個口號就能合作，雙方必須釋出具體善意，包括縣市長、縣市議員的合作布局，如果只是口惠而實不至，那就不必對藍白合抱太高期望，否則很容易失望。

