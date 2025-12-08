謝立功：中日釣魚台緊張恐長期化　不利台灣

海洋大學海洋法政系教授謝立功接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月8日電（記者 張穎齊）針對中日關係持續緊張，海洋大學海洋法政系教授謝立功接受中評社專訪分析，此舉勢將加劇中日長期化緊張趨勢，而台灣在釣魚台主權上多年來似乎過於退讓，應審慎檢視自身立場，同時透過更穩健的外交與區域溝通方式降低風險。



謝立功表示，釣魚台原本是“中華民國”持續主張的領土，但這些年台灣在國際場域相對沉默、較少堅持，使議題被中國大陸與日本雙邊主導。他指出，一旦中日因主權爭議出現升高，區域安全緊張便勢難避免。



謝立功，台灣大學“國家發展研究所”法學博士、美國哈佛大學甘迺迪政府學院研究、美國華府移民政策研究中心（MPI）訪問學者，曾任“國安會”諮詢委員、“移民署”長”、海洋大學海洋法政系教授、警察大學“國境警察系”系主任及“調查局”調查員。2020年退出中國國民黨後加入民眾黨，曾擔任秘書長與組織發展部召集人，現任城市發展交流協會理事長等職務。



謝立功向中評社說，國際社會對於爭議海域常有默契，即雙方應透過冷靜對話尋找可接受的方式行使權利，但台灣的缺席，使局勢對台灣並不有利。



日本首相高市早苗日前重申中日共同聲明中“台灣是中國一部分”說法與否。謝立功指出，高市早苗已試圖再念一次中日共同聲明調整說法，但其第一時間的言論對中國大陸造成的刺激已無法撤回。



謝立功說，事後雖然有轉彎，但傷害已造成，中國大陸短期內不會輕易退讓，中國大陸目前態度偏向強硬，相關情勢需要更長時間觀察是否可能降溫。

