盧秀燕鄭麗文同框互稱好姊妹　破不合傳聞

盧秀燕、鄭麗文同台相擁。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月7日電（記者 方敬為）中國國民黨主席鄭麗文今天赴台中市出席黨慶活動，與黨籍市長盧秀燕同框，這是鄭上任以來兩人首度合體，先前鄭多次到台中，盧秀燕剛巧都有公務行程而“后不見后”，外傳雙方不合，今天兩人則互稱好姐妹，鄭麗文更直呼盧秀燕是黨內太陽；盧秀燕則呼籲全黨上下齊心，全力支持鄭麗文的領導，破除不合傳聞。



國民黨台中市、彰化縣、南投縣黨部共同在7日舉辦黨慶活動，鄭麗文依序赴南投、台中、彰化與黨員互動，並與黨籍縣市首長同台。其中“藍營一姐”盧秀燕是自鄭就職黨魁以來首度合體，兩人互動備受關注。



由於鄭麗文上任黨魁後已有到訪台中的公開行程，但都不見盧秀燕出面接待，雙方心結傳聞甚囂塵上。鄭麗文出席台中市黨部黨慶活動對此受訪表示，她與盧秀燕有非常強的姐妹情，外界真的不需要想要挑撥分化，見縫插針是沒有用的！



盧秀燕受訪表示，她在第一次競選台中市長的時候情況不好，當時大家對她當選沒有信心，在大家不看好的情況下，當時選前之夜造勢就是由鄭麗文幫她籌辦，所以兩人的交情深厚，“我們是好姐妹，有很好的私交”。



盧秀燕先到場致詞，隨後在台上等候近20分鐘迎接鄭麗文登台，兩人在台上相互擁抱，互動密切。盧秀燕並當場呼籲，國民黨全體黨員同志要上下齊心，全力支持鄭麗文主席的領導，贏得2026地方選舉，邁向2028大選重返執政。



鄭麗文也攬住盧秀燕的肩膀，直呼“太陽在這裡！”她強調，台中市在盧秀燕的領導之下，欣欣向榮，施政成績有目共睹，相信有台中市民的支持，“盧秀燕將越做越好、越做越強”。

