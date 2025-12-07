盧秀燕痛批民進黨　先關新聞台再關社群媒體

盧秀燕致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月7日電（記者 方敬為）民進黨政府4日宣佈，封鎖中國大陸社群媒體小紅書1年，中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天火力全開，痛批民進黨執政以來只會打壓異己，先是關閉新聞台，對在野黨發動大罷免，如今又要關閉社群媒體，就是想要一黨獨大，並且在經濟方面斷送台灣前途，她要號召大家2026年縣市長選舉站出來，反對民進黨掏空台灣，唯有國民黨勝利，“中華民國”才有未來！



盧秀燕7日出席國民黨台中市黨部舉辦的“131周年黨慶”活動致詞表示，首先祝福國民黨131年生日快樂，國民黨在114年以前創建“中華民國”，所以藍營所有的黨員比任何人都愛國，“中華民國”114年以來最大的價值有兩個，第一個民主自由，第二個是創造了經濟奇跡，但是這兩個價值現在正被民進黨破壞殆盡。



盧秀燕批評，民進黨執政以來，不斷破壞台灣的民主自由，打壓言論、打擊異己，先是關閉新聞台，又對在野黨發動大罷免，如今聯社群媒體都要關掉，無所不用其極，就是想要一黨獨大，還好今年的大罷免行動，在國民黨全黨上下一致，以及選民百姓的智慧下，“大罷免大失敗”，給民進黨一個教訓，否則現在台灣的處境恐怕不堪設想。



盧秀燕說，另外在經濟繁榮方面，民進黨現在正在掏空台灣，把許多關鍵產業送出去，斷送台灣的經濟前途。所以各位黨員同志，在這個關鍵時刻，我們一定要堅守崗位，挺身而出，保衛“中華民國”、保衛台灣、保衛人民。2026年大家有一項重要的政治任務，也就是縣市長及縣市議員，國民黨非贏不可，唯有國民黨勝利，“中華民國”才有未來。



盧秀燕也呼籲，全體黨員團結合作，支持新任的黨主席鄭立文，大家齊心對外，才能爭取明年的大選勝利。