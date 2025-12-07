藍營台中市長提名內耗？鄭麗文保證圓滿

鄭麗文赴出席國民黨台中市黨部黨慶活動，與台中市長盧秀燕、藍委楊瓊瓔、“立法院副院長”江啟臣等人同框。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月7日電（記者 方敬為）明年台中市長選舉，中國國民黨內潛在人選抱括“立法院副院長”江啟臣與“立委”楊瓊瓔，日前楊瓊瓔已宣布參選，江雖然未表態，但也積極備戰，黨內憂心兩強初選，徒增內耗。黨主席鄭麗文今天對此表示，一定會做好協調溝通，使提名圓滿落幕。台中市長盧秀燕也說，相信黨內會有公平機制，產生最好的人選，大家拭目以待。



明年台中市長選舉，有別於民進黨已確定由綠委何欣純出戰，國民黨選將則尚不明朗，先前政壇普遍認為由江啟臣角逐的機率高，但楊瓊瓔於11月28日正式表態參選，使得藍營整合出現變數。已有黨籍議員呼籲，應優先協調，避免初選，否則恐怕引發黨內分裂。



鄭麗文7日出席國民黨台中市黨部舉辦131周年黨慶活動，針對明年台中市長提名議題受訪表示，江啟臣與楊瓊瓔都是她過去在“立法院”並肩作戰的好戰友，兩人都非常優秀，且長期為台中奉獻、付出，大家有目共睹，接下來中央與地方黨部一定會做好協調溝通的工作，過程與結果絕對是非常圓滿，替台中市民提出一個最優秀、最強人選。



盧秀燕也表示，國民黨是一個百年政黨，也是一個民主政黨，選將提名有一套黨內機制，國民黨一定會透過這樣的公平、公正的機制產生最佳候選人，敬請大家拭目以待。