台防務預算排擠民生？吳瑟致：應把餅做大

台灣海洋大學助理教授吳瑟致受訪。(中評社 黃偕華攝) 中評社台北12月8日電（記者 黃偕華）民進黨政府推出新台幣1.25兆防務特別預算，送“立法院”審議。台灣海洋大學助理教授吳瑟致日前接受中評社專訪時表示，“國防”支出增加會帶來預算排擠問題，政府應該思考把餅做大，增加對美、日的投資，甚至是增加與東南亞的合作關係，包含南亞國家如印度，都是台灣該去思考的地方。



台灣海洋大學助理教授吳瑟致，政治大學國家發展研究所博士，專業領域包含，兩岸經貿關係、中國研究、政治學、產業政策、國際政治經濟學、區域治理及產業發展、公共政策。



對於賴清德提出1.25兆軍購預算，吳瑟致認為，近幾年基於區域形勢，許多國家的國防預算都在增加，特別是中國國力攀升，軍費支出也增加許多，讓周邊國家感到一定程度壓力。也因為美國特朗普重視國防自主、自我防備的提升，使得美國對外的政策也是這樣的基調，這讓許多國家必須往這個方向做。



吳瑟致表示，傳統的安全是建築在軍力如何提升，俄烏戰爭爆發之後，大家開始思考要增加其他新的科技投入，例如無人機，再加上非硝煙的戰爭的因應，這也是賴清德講的“社會韌性”的投入。增加對美軍購，也是這個脈絡下的形式。至於負擔，從金額上是增加負擔沒錯，但台灣這幾年經濟成長、財政收入也有增加，“國防”支出是必要的，面對中國大陸的“威脅”，基本上要去支出這部分。



至於會不會排擠到教育、社福預算等民生支出，吳瑟致回應，台灣政府應該去思考如何把餅擴大，而不是把其它經費挪移到“國防”支出，因此須增加政府整體預算，以免“國防”支出排擠其他預算。如何去吸引更多民間投入，在預算編列、財政壓力等等，如何取得一個平衡點，是台灣政府必須思考的方向。

