中評現場：鄭麗文南投黨慶秀舞姿　大考驗

國民黨主席鄭麗文與南投縣長許淑華、藍委游顥、馬文君同台跳舞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月7日電（記者 方敬為）中國國民黨南投縣黨部今天慶祝131周年黨慶，並布達新任主委游顥，黨主席鄭麗文親自到場頒發派任書，並與黨籍縣長許淑華等人大跳大陸神曲《小蘋果》，鄭麗文在台上大秀舞姿，她自嘲，雖然人高馬大，但運動細胞不佳，“今天跳舞可說是上任後最嚴峻的考驗！”



國民黨南投縣黨部131周年黨慶暨新任主委游顥布達典禮7日上午在南投市心園婚宴會館舉行，鄭麗文親赴南投布達新任主委人事，並頒獎表揚資深黨員，還當場上台，與多名年輕黨員大跳改編版“小蘋果”，掀起全場最高潮。南投縣長許淑華、“立委”馬文君等藍營黨公職都到場響應，台灣民眾黨不分區“立委”麥玉珍也前來致意。



鄭麗文頒發縣黨部主委派任書給新任主委游顥，期勉明年南投縣的選舉揮出全壘打，而游顥則強調，在過年前後縣議員和鄉鎮長提名名單就會底定，將會全速整合，而縣黨部也會成立新媒體小組，為選舉發揮新功能。



游顥表示，感謝鄭麗文讓他有機會接任主委，鄭主席上任後積極推動黨務革新，現在更針對明年大選積極與組發會協調22縣市候選人，而明年一定要繼續再下一城，讓國民黨大勝，尤其南投縣要讓縣長許淑華帶領各級民代有最完美的成績。