中評關注：鄭麗文能否找回年輕黨員待考驗

國民黨主席鄭麗文和新進黨員一起宣誓。（中評社 資料照） 中評社苗栗12月8日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席鄭麗文上周末中台灣跑透透，先後到苗栗縣、台中市、彰化縣和南投縣出席黨慶活動，鄭所到之處受到各地黨員的熱情簇擁，人氣看似雖高，但那應該只是鄭就任滿月還在蜜月期的表象，鄭未來能否將個人魅力轉化成團體戰力？又能否找回更多年輕黨員帶來改變？才會是鄭接下來的真正考驗。



鄭麗文11月1日就任國民黨主席，至今剛滿月不久，她為了各地方黨部人事布局，幾乎已全台跑透透，積極備戰2026地方選舉，主因是這一仗對她來說有輸不得的壓力。各地黨部主委也給足鄭麗文面子，只要有鄭出席的場合，藍營地方大咖幾乎都全員到齊，展現地方黨部力挺黨中央的決心。



以苗栗縣為例，鄭麗文6日到苗栗縣黨部出席黨慶活動時，包括苗栗縣長鍾東錦、前縣長劉政鴻、苗栗選出的“立法委員”陳超明與邱鎮軍、前藍委徐志榮、正副議長李文斌和張淑芬等地方要角都到場出席，現場更安排超過3百名黨員熱情歡迎鄭，新任的苗栗縣黨部主委李文斌在致詞時也透露，鄭從上任至今已跑了苗栗3趟，可見鄭對地方黨部的重視。



在黨慶活動後，苗栗縣黨部還特別安排了20位年輕黨員的入黨儀式，在鄭麗文見證下一起宣誓入黨，試圖營造鄭上任後黨內一片生機勃勃的氛圍，但這項刻意安排的橋段，卻顯得有些尷尬，因為入黨的並非全都是年輕人，就算是真的年輕面孔，許多人看起來原本就跟地方黨部工作人員熟識。



其實不只苗栗縣黨部如此，鄭麗文到台中市、彰化縣和南投縣出席黨慶活動時也幾乎都是這般場景。這點也讓鍾東錦感觸特別深刻，他6日就當著鄭麗文的面強調，一定要把年輕人找回來，更笑說過去他在擔任苗栗縣黨部主委時，每次下鄉去開座談會，現場黨員年紀看起來幾乎都比他去參加宗親會的年紀還要老，因此如何找回年輕人才是當務之急。



鍾東錦一席話也一語道破國民黨現在面臨的最大困境。國民黨過去最為人所詬病的醬缸文化，在鄭麗文上任後是否真能帶來改變？若只是流於形式、做做樣子，沒辦法讓基層黨員結構徹底改變，就算過得了2026地方選舉這一關，2028大選的考驗對國民黨來說才會是真正的挑戰。