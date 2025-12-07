賴瑞隆淚崩　只道歉避談退選否

綠委賴瑞隆7日在高雄開記者會，第二次上火線說明8歲兒子設校園霸凌案的事件。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月7日電（記者 蔣繼平）爭取民進黨2026高雄市長初選提名的綠委賴瑞隆，近日遭爆就讀國小二年級的8歲兒子在學校打同學風波。賴瑞隆7日二度開記者會上火線說明，面對記者提問是否會退出高雄市長初選，賴瑞隆二度避談退選，僅表示“最重要的還是孩子的事情，讓孩子們回歸正常生活，健康學習”。



記者會結束後，賴辦表示，下午記者會結束後賴瑞隆隨即聯繫上受害家長，並於下午5點雙方見面，賴當面表達誠摯歉意，並取得對方原諒。



賴辦說，該名家長表示，看了賴瑞隆記者會的發表內容，內心相當感觸，看到賴瑞隆的決策跟一系列彌補傷害的過程，讓她感覺到誠意，也接受道歉，她非常敬佩賴的責任與擔當，她跟她先生都有感受到善意。



民進黨2026年高雄市長提名初選有綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺登記，共4搶1。中國國民黨可望派出“立委”兼高雄市黨部主委柯志恩應戰。



據報導，賴瑞隆就讀高雄私校小學二年級的8歲兒子遭控在學校傷害同學，受害孩童家長指控，10月中旬小孩遭到同學毆打頭部、身體，害怕跑去廁所躲了起來，但對方仍窮追不捨，甚至圍堵在廁所門外，恐嚇說“出來就打死你、甩你耳光”。事發後家長要求學校請當事者母親出來說明，但對方態度不善，理直氣壯地說“你瞭解事情的經過嗎？”並不認為自己的孩子有錯。



由於賴瑞隆5日在台北開記者會後事件仍持延燒，這兩天己經出現許多梗圖、甚至認為不該賴瑞隆應該不要繼續初選的言論在政論節目、各大網路平台上討論，加上對於賴瑞隆8歲兒子也有許多批評聲浪出現。為此，賴瑞隆7日下午在高雄開記者會二度上火線說明。



針對媒體提問“競選的行程還是會持續嗎？”賴瑞隆則回應“最重要工作還是先處理孩子的問題，不只是自己孩子、女童及其父母，最重要讓所有孩子回到正常生活，沒有壓力且健康快樂學習環境，這最重要，沒有任何事情比兩個孩子及所有們健康學習更重要。”



針對霸凌案善後，賴瑞隆也當場再次向受害女童及其家長公開道歉，並表示已依家長要求完整觀看影片，並持續透過校方尋求機會當面致歉。同時承諾本學期將不再讓孩子返校，並會協助辦理退學，已帶孩子接受心理評估與治療，未來也會持續機受專業協助來改善孩子狀況。