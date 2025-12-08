中評關注：鄭麗文、盧秀燕同台穩軍心

鄭麗文、盧秀燕同台，展現好交情。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月8日電（記者 方敬為）中國國民黨主席鄭麗文上任以來，遲未與“藍營一姐”台中市長盧秀燕同台，外界一直傳言兩人不合，直到7日台中市黨部舉辦131周年黨慶活動，雙方才首度同框，並且相擁，以好姐妹相稱。鄭麗文更封盧秀燕為“太陽”；盧則展現影響力，號召全體黨員支持鄭麗文領導，彼此奠定合作態勢，有助穩定藍營軍心。



鄭麗文7日赴台中市出席黨慶活動，與盧秀燕同框，這是鄭上任以來兩人首度合體，先前鄭麗文多次到台中，盧秀燕剛巧都有公務行程而“后不見后”，加上鄭曾說“2028黨內人選不只一人”，因此傳聞雙方不合。不過，兩人透過黨慶場合互動密切，展現好交情。



對於不合傳言，鄭麗文強調，她與盧秀燕有非常強的姐妹情，外界別想要挑撥分化，見縫插針是沒有用的！盧秀燕也表示，她第一次競選台中市長時不被看好，當時選前之夜造勢就是由鄭麗文幫忙籌辦，所以兩人的交情深厚，“我們是好姐妹，有很好的私交”。



鄭、盧以行動破除不合傳聞，對雙方都有益處。鄭麗文甫就任黨魁，隨後就要面臨2026地方九合一選舉，與黨籍現任各縣市首長的溝通、合作非常重要，加上黨主席改選過程激烈，難免造成黨內紛爭，盧秀燕此時登高一呼，號召全體黨員支持鄭麗文，有助強化黨中央領導體系。



對盧秀燕而言，雖然被封為“藍營一姐”，也被視為角逐2028的熱門人選，但先前因為沒有出面承擔黨主席重任，令部分支持者感到失望，又碰上非洲豬瘟事件創傷聲望，再對應鄭麗文稱“2028黨內人選不只一人”，盧秀燕問鼎大位之路受到衝擊。



為了提振聲勢，盧秀燕先透過媒體專訪，高喊2028第4次政黨輪替，同時擺出強硬姿態痛批民進黨，再強化與鄭麗文的互動關係，奠定合作態勢，重返朝向2028大選的軌道。無論如何，相關發展對藍營黨公職與支持者而言，都是正面訊號，畢竟鄭、盧攜手，總比扞格要好。