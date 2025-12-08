中評鏡頭：台中坪林公園有國共對峙精神堡壘

台中坪林森林公園有軍營遺留下來的精神堡壘。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月8日電（記者 方敬為）台中市太平區坪林森林公園曾是軍事用地，從二次世界大戰期間就是日軍的飛行場，戰後被國民政府接收，續做軍營使用，直到2009年營區才遷出，改建為公園。如今園區內還留存當年國共對峙時期軍方設立的精神堡壘，別具特色。



坪林森林公園佔地11.4公頃，前身為軍方坪林營區的一部分。園內設有滯洪池，芒果林，還有一座可容納約1200名觀眾的大型展演的戶外廣場，是當地熱門觀光景點。



坪林森林公園的歷史與軍事脫不了關係，日據時期二戰後期，日軍在當地設置“台中東飛行場”。1945年國民政府將東飛行場部分土地改成坪林營區，做為新兵訓練、駕訓中心及各種軍種屯紮使用。1990年代後營區周邊人口激增、都市擴張結果，加上營區旁的勤益技術學院升格為科技大學後，面臨校地不足的問題，使得坪林營區遷移問題浮上檯面。



在各方協調之下，2009年軍方將坪林營區遷移，部分營區無償移撥成為勤益科技大學校地，部分營區改為公園用地，2015年4月坪林森林公園正式落成啟用，台中市政府特別保留當年營區遺留下來的精神堡壘，上頭寫著“求勝利、求生存、求成功”，園區內還有部分營區軍舍保留，能一窺公園發展的歷史。