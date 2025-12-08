中評關注：盧秀燕須自證是最強才有2028

國民黨主席鄭麗文7日和台中市長盧秀燕熱情互動。（國民黨提供） 中評社台北12月8日電（記者 張嘉文）中國國民黨台中市長盧秀燕近日接受媒體專訪，罕見對於重大政治議題表態，背後目的當然是想釋出她對2028大位有想法的訊號。但就目前的台灣政壇拚搏廝殺激烈的程度，盧光衹有表態意願可能還不夠，接下來透過一次次的重大政治議題立場的表達，證明自己是藍營最強人選，且已準備好承擔重任，而非歲月靜好，當個不沾鍋、各方都想討好的媽媽市長，畢竟這一套侯友宜在2024大選已演示過，連藍營基本盤都不買單。



面對2028年大選，國民黨主席鄭麗文曾表示，2028黨內具呼聲人選不僅有盧秀燕，也包括“立法院長”韓國瑜與台北市長蔣萬安等人都是強棒。這樣的說法其實很大目的，似乎是要讓盧秀燕別因原本定於藍營一尊的態勢，就小看接下來她要面對的挑戰。



鄭麗文7日出席國民黨台中黨部黨慶活動時，和盧秀燕同框，這是鄭上任以來兩人首度合體，不僅互稱好姐妹還三度擁抱，鄭麗文更直呼盧秀燕是黨內太陽，兩人的互動呼應了彼此是有一定默契存在。



由於之前台中面臨非洲豬瘟事件時，盧秀燕和其團隊的應對其實並非完美，就可看出盧在各方面仍有許多不足。更不用說之前盧秀燕決定不出戰主席選舉時，已讓不少藍營支持者對於她承擔重任的決心打上問號。



這些在藍綠激戰、輿論熱戰的氛圍中，任何危機處理都可能牽動民眾對其治理能力的觀感。盧秀燕若無法有效修補外界疑慮，要爭取黨內最強光環便更顯困難，加上還要說服同為在野盟友的民眾黨，接受藍白合的安排，所以盧更需證明自己是在野陣營中最強人選。



面對這些挑戰，盧秀燕不能再被定位為地方型領導者。2024大選已證明，單靠“不沾鍋”的歲月靜好形象，連藍營基本盤都無法認同。而2028又是一場超激烈競爭，賴清德和民進黨為了延續第二任執政，肯定會拿出比現在多上幾十倍的強度來進行各種的攻擊，藍營需要的是能在兩岸、國際、治理等全方位議題上明確表態、能抗衡民進黨攻勢的候選人。



好消息是，盧秀燕現在已表態她有跨出台中的決心，第一步已踏出，但必須轉換為戰鬥心態，透過一次次重大“國政”議題的清晰表態，證明自己不是偏安台中的地方領導者，而是能承擔大位的在野藍白最強人選。

