中評專論：綠拒不妥協　吃定藍白被美摸頭？

美國在台協會(AIT)12月5日在臉書發文，AIT處長谷立言與賴清德、蕭美琴、府秘書長潘孟安、“國安會秘書長”吳釗燮共進年末餐敘。(照:AIT臉書) 中評社台北12月8日電（評論員 林淑玲）民進黨政府推出8年新台幣1.25兆元防務特別預算將用於對美軍購等，由於綠營“立委”席次不如藍白，遊說在野黨工作由美方自行上陣，軟硬兼施。美方一邊幫忙“喬預算”，民進黨卻讓朝野衝突不斷擴大，烽火連天，是吃定藍白會被美國摸頭？或最後將破局收場？耐人尋味。



“賴政府”推出這項台灣史無前例的天價防務特別預算前，從未與在野黨溝通，藍白與台灣民眾都是在賴清德開記者會當天才從媒體看到他投書美國《華盛頓郵報》表示“台灣將提出一筆400億美元追加‘國防′預算，涵蓋對美新的重大軍購，加速打造‘台灣之盾′，強化不對稱作戰能力，展示自我防衛的決心。”



11月26日賴清德美媒投書刊出，同一天上午召開記者會後，官方仍未積極與藍白溝通，反而把所有在野黨的質疑都打成“親中賣台”，朝野劍拔駑張。國民黨團要求賴清德須到“立法院”進行“國情”報告，並接受即問即答，綠軍強捍拒絕。藍白日前便聯手封殺防務特別條例付委審查，綠營事後狂批藍白是“吳三桂”。



但另方面，美國在台協會（AIT）卻積極動起來，AIT臉書近期高調PO出AIT處長谷立言分別與前主席朱立倫、“立法院”副院長江啟臣、台中市長盧秀燕會晤的合照；谷立言日前也應新北市長侯友宜之邀到新北市坪林享受風光與美食。與谷立言見面的這幾位國民黨大咖都屬黨內“親美派”，值此防務預算運作之際，美方司馬昭之心人盡皆知。朱立倫日前露面被問到防務預算，說法也與強悍反對的黨主席鄭麗文大相逕庭。



就在這幾天，也陸續有美國前官員、智庫學者受訪談台灣提高防務預算的重要性，向台灣在野黨喊話意味濃；加上AIT處長谷立言四處奔波會見藍軍親美派大咖，多管齊下都是幫忙“喬預算”的動作。400億美元防務特別預算是台灣史上第一遭，可以大大造福美國軍工產業，且以美國軍售台灣過去的模式，簽訂單收錢最重要，何時交貨不重要，美國對台軍售長期存在“付款卻沒交貨”狀況，積欠訂單近200億美元，主要延遲項目包括F－16V戰機（66架）、M1A2T戰車等，難怪美方要這麼拚。



現在卻出現美國急著幫民進黨“喬”防務特別預算，民進黨卻把朝野關係愈弄愈僵的現像。



民進黨政府現在急著要討好美國，不論是為了關稅談判，還是示好美國總統特朗普，綠營重中之重莫過於趕快讓防務特別預算過關，賴清德也才願意到“立院”進行報告；但“行政院”此時又為了《財政收支劃分法》覆議失敗後拒不執行與藍白槓上。