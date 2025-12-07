賴瑞隆兒涉霸凌　網紅揭一行為比動手可怕

賴辦表示，賴瑞隆聯繫上受害家長，並於7日下午5點雙方見面，賴瑞隆當面表達誠摯歉意，並取得對方原諒。（照 :賴瑞隆提供） 中評社台北12月7日電／民進黨“立委”賴瑞隆8歲兒子涉入霸凌案，細節曝光引起民眾議論，台灣網紅鄭才暐（Cheap）分析賴瑞隆兒子的霸凌行為，將8歲女生堵在廁所其實“比動手更可怕”，且將暴力視為解決問題的手段，像極了8＋9（小混混）家庭裡成長的孩子。



對此事件，賴瑞隆下午在高雄舉行記者會，賴辦向媒體說，記者會結束後，賴瑞隆隨即聯繫上受害家長，並於下午5點雙方見面，賴瑞隆當面表達誠摯歉意，並取得對方原諒。該名家長說看了賴瑞隆記者會的發表內容，內心相當感觸，看到賴瑞隆的決策跟一系列彌補傷害的過程，讓她感覺到誠意，也接受道歉，她非常敬佩賴的責任與擔當，她跟她先生都有感受到善意。



《中時新聞網》報導，Cheap在臉書發文表示，不能將賴瑞隆兒子霸凌事件說成只是小孩子打鬧、調皮，一般霸凌頂多是情緒失控推打，打完就散了，但“堵在廁所門口10幾分鐘”是帶有支配與恐懼的刻意行為，“一個8歲的小女生來說，躲在封閉狹小的廁所裡，門外是比自己強壯且有攻擊性的男生在咆哮，這多恐怖？”



Cheap認為圍堵比動手更可怕，將8歲女孩堵在廁所的行為，表示加害者不是一時衝動，而是刻意要讓對方感到絕望和恐懼，“8歲就這樣搞？委員該注意了吧”。



Cheap分析，賴瑞隆兒子還嗆聲“出來就打死你”，顯示在他的語言庫或認知中，“暴力”是解決問題的合理手段，這通常只會出現在89家庭，怎麼會出現在菁英階級？而且傳出三起不同受害者，賴兒動手踢人、辱罵、堵人，表示暴力已經成為他的習慣性社交。



Cheap也批評，毛骨悚然的不只是小朋友的行為失控，還有把“霸凌、堵人、恐嚇”輕描淡寫為“摩擦”的賴瑞隆，“這就是政治用語、避重就輕，以後真的當選市長，他這種特質會不會帶入市政？以後若是有什麼天災人禍，會不會也得到這種官方回應？”



賴瑞隆7日下午召開記者會，向疑似受霸凌的學生家長道歉外，也對自己兒子道歉，坦言自己沒有善盡父親的角色。至於外傳兒子在其他學校有類似的霸凌前例，賴瑞隆回應並非事實，認為網路上很多訊息不正確，輿論已經對孩子造成傷害。