翁履中：美不會承擔日本風險　台灣要借鏡

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中。（中評社 資料照） 中評社台北12月8日電／日本首相高市早苗“台灣有事”說，導致中日關係緊張形勢延燒。美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中8日在臉書發文，引述《金融時報》（FT）與《日本時報》報導指出，日本政府近期對美國特朗普政府在中日摩擦中的低調反應感到明顯失望。翁履中說，這不是陰謀論，而是最基本的國際政治邏輯，當美中正在重塑互動，日本的風險不可能由美國承擔，此現象同樣值得台灣借鏡。



翁履中表示，整起事件在日本首相高市早苗談及“中國若攻擊台灣，可能構成日本生存威脅”的說法，北京強烈抗議，甚至揚言經濟報復、警告民眾暫勿赴日，使東亞情勢迅速升溫。在這樣敏感時刻，日本原本期待美國公開展現支持，向北京發出嚇阻訊號。然而，美方僅由美國駐日大使與國務院副發言人在社群平台上做出象徵性聲明，遲遲未見高層官員明確表態，使東京多次向華府提出希望加強立場的訴求，卻未獲正面回應。



翁履中指出，外媒認為，特朗普政府之所以在此議題上保持克制，主因特朗普要求其外交與“國安”團隊避免採取任何可能破壞他與習近平達成貿易協議的行動。即便中國大陸外交官在社群媒體上發表具威脅性的言論，美方仍未升高反應，顯示華府正盡力避免在敏感時機挑動北京情緒。與此同時，特朗普政府最新公布的《“國家安全”戰略》（NSS）也要求日本、韓國等盟友提高“國防”支出、承擔更多安全責任。美國不再願意無限支撐全球秩序，而日本在面對中國大陸加大軍事施壓的情況下，外交與“國防”壓力同步上升。



報導指出，中國大陸在東亞水域展開大規模海上與空中軍力展示，台灣周邊軍事活動升高，日本政府因情勢緊張更希望美國公開支持，但華府依然保持克制語氣。翁履中指出，這項報導呈現出一個殘酷但必須正視的政治現實：中日關係是否降溫，並非由日本單方面決定，而是取決於美中關係走向，甚至更具體地說，是特朗普與習近平通話後，高市早苗與日本政府才會被動承接。

