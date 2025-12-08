苗栗縣龍天宮秋季建醮大典　韓國瑜親赴贈匾

苗栗縣大湖鄉龍天宮7日舉行祈安慶成謝土賜福秋祭建醮大典，韓國瑜親赴贈匾。（照片：苗栗縣政府官網） 中評社台北12月8日電／2026苗栗縣長選舉已經開跑，苗栗縣大湖鄉龍天宮7日舉行祈安慶成謝土賜福秋祭建醮大典。中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜特別贈匾“恩澤萬民”給廟方，並親赴主持揭匾典禮。苗栗縣長鍾東錦及邱鎮軍、陳超明等都到場慶賀。民進黨秘書長徐國勇專程代表賴清德赴廟頒贈“與天地準”匾額，頗有替民進黨苗栗縣縣長參選人陳品安造勢之意。



苗栗縣大湖鄉龍天宮主祠神農大帝，是以農業為主的大湖鄉重要信仰中心之一。今年正逢全台中華神農大帝協進會主辦的秋季大典，輪由大湖龍天宮所主辦，有來自全台90多間供奉神農大帝的廟宇代表、3千多名信徒到場共襄盛舉。中華神農大帝協進會創會會長為新北市先嗇宮董事長李乾龍，目前會長是由苗栗縣公館鄉五穀宮主委劉冠霆擔任。



由於苗栗縣是客家大縣，客家人最重視的神祗之一就是神農大帝，因此7日龍天宮承辦祈安慶成謝土賜福秋祭建醮大典，是全縣眾所囑目的重要的冬日慶典。國民黨籍苗栗縣“立委”邱鎮軍特別邀請韓國瑜參與盛會。韓國瑜得悉是全台祭祀神農大帝秋季大典後，還特別贈匾“恩澤萬民”並於7日上午親臨宮廟主持揭匾大典。



