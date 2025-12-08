華爾街日報：解放軍攻台三階段展開

《華爾街日報》6日報導，中國與西方軍事分析認為，解放軍若攻打台灣，桃園可能是理想登陸點。（《華爾街日報》網站） 中評社台北12月8日電／日本首相高市早苗11月初拋出的涉台談話引爆中國大陸不滿，國際關注台海衝突。美國《華爾街日報》6日報導指出，多數中國與西方軍事分析認為，解放軍若攻打台灣可能分成三階段：空襲、登陸搶灘與占領台北。桃園沿岸因同時鄰近台北港與國際機場，可能成為解放軍眼中的理想登陸點。



《華爾街日報》指出，多數中國與西方軍事分析認為，若北京對台動武，整場戰事大致會依三個階段展開：空襲、登陸搶灘與突破台北實施占領。



第一階段是大規模飛彈空襲，目標削弱台灣防空與指揮系統，為後續兩棲登陸作戰開路，同時瓦解台灣抵禦意志；可能持續數天乃至數周，時間長短是戰略關鍵，拖太久可能讓美國介入，空襲不夠徹底則對後續作戰有風險。同時，中國將抉擇是否先發制人攻擊區域內美軍基地。但此舉意味著與美國開戰，世界兩大強權將立即進入戰爭。



第二階段是渡海登陸，這被形容是“史上最艱難的兩棲登陸行動”，除了穿越台灣海峽將面臨台灣反艦飛彈與水雷攻擊，還可能受到美軍干預。台灣海峽本身變幻莫測，依季節不同，登陸台灣的兩棲艦艇可能遭遇颱風及其他難測的洋流、強風、雨勢與濃霧因素。美國陸軍戰爭學院中國軍事專家阿洛斯德基（Joshua Arostegui）形容，海況“非常、非常凶險”。



報導指出，有兩個可能、短暫的理想渡海窗口，分別約為3月中旬至4月底，以及9月底至10月中下旬以前。另外，最棘手的莫過於選定有利的登陸地點。從南、北部各有難處：從南向北推進將遭遇地形限制；從北進攻將遭遇最密集反制火力，且突破路線有限，更容易落入台灣設置的陷阱與反制。



其次，從條件上來看，台灣海灘本身就是天然屏障，不利於兩棲登陸，許多海灘面積太小，無法部署大規模兵力；不少海灘旁是山脈、城市或稻田，迅速突破灘頭成為難題。就算中國能登陸，可選擇的地點仍受到環境基礎設施限制：必須在短時間內奪取港口或機場，最好是兩者，才能讓後續大批兵力與重裝備登島。要是缺乏這些節點，即使上岸也難以維持補給線。

