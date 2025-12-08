新北板橋餐廳氣爆　炸噴滿街駭人

新北板橋定食8餐廳8日凌晨發生氣爆。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北12月8日電（記者 莊亦軒）新北市板橋區重慶路（府中商圈）定食8餐廳，8日凌晨0時50分許發生氣爆！警消獲報趕抵現場發現，現場有4女、1男受傷，而強大的爆炸力道造成2樓裝潢、招牌也被炸飛，路面滿是玻璃、建物碎片，稍早氣爆畫面曝光，只見2樓招牌、玻璃等物，瞬間炸噴到馬路上相當駭人。



初步瞭解，氣爆造成周邊近10戶受影響。爆炸現場附近的租屋處，有房東趕到現場確認租客有無受傷。目前與消防人員共同前往租屋處確認。



中國國民黨籍新北市長侯友宜今天上午前往視察指出，5名路過民眾受到輕傷，目前都已經出院，除了事發現場，爆炸也造成周邊多戶鄰損，市府已成立專案小組，並請結構技師逐戶檢查。侯強調，一旦釐清誰該負責任，市府會跟住戶一起向肇事者求償。



新北市消防局今天凌晨0時57分接獲報案，出動29車88人前往搶救，消防人員到場發現共有5名傷者（4女1男），其中4名民眾（3女1男）輕傷，分別送往雙和醫院及亞東醫院，1名女子拒絕就醫。另外現場還有1名女子並無任何傷勢，但自稱身體不適，救護人員也將她預防性送醫。



原本餐廳一樓出入口，樓梯被炸成廢墟，不少附近的住戶、店家都被爆炸殃及。一樓服飾店的展示櫥窗玻璃全碎，位於餐廳正上方的醫美診所門窗、LED招牌皆受損。

