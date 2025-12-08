詐團滲入馬防部　逾60名官兵賣帳戶遭法辦

根據統計資料顯示，2020年至2024年詐騙損金額從新台幣42億元飆升到500億元。（中評社 資料照） 中評社台北12月8日電／馬祖防衛指揮部爆發軍方有史以來最嚴重遭詐騙集團入侵事件。南竿指揮部與下轄單位，疑有士官兵與詐騙集團勾結，要求部隊弟兄以每個月新台幣3千元至5千元代價提供帳戶，供詐團當人頭帳戶使用。馬防部收到舉報後內部大清查，涉案官兵恐超過60餘人，全案愈滾愈大，目前已陸續移送法辦，未來將予以汰除，已嚴重影響島上戰力，台“國防部”正為此研擬緊急計劃。



根據《中時新聞網》報導，這起詐團滲入馬祖部隊，以老鼠會方式的收購官兵帳戶行為，至少已經超過一年以上。知情人士表示，事情起因從部隊內幾位士官開始，以經營蝦皮網站需要帳戶為由，私下以“一對一”的單線方式，個別利誘官兵，以每月3千元至5千元代價，提供帳戶供詐團使用。由於上線官兵都以“單線聯繫”方式利誘，因此提供帳戶的官兵，都以為神不知鬼不覺，實際上，卻是集體性的犯罪行為。



馬防部日前接獲檢舉後，立刻配合保防及督察單位，全面對官兵進行清查，順利揪出數位當線頭的士官兵，並查出至少超過60餘人以上涉案。目前相關人等均已移送連江縣地檢署進行偵辦。

