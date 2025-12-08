黃國昌：賴清德打嘴砲30年夠了吧？

民眾黨黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月8日電（記者 鄭羿菲）賴清德日前主張，民進黨保留“中華民國”“國號”，有助團結台灣社會，不需另行宣布獨立。台灣民眾黨主席黃國昌8日批評，打嘴砲打了20年、30年夠了吧？還要再打多久？賴清德應回去好好管教一下說自己是台灣國“立委”的王義川。



黃國昌強調，台灣正面臨艱鉅挑戰，很多重要的事需要政府拿出國家資源、拿出魄力解決人民的問題，而不是一天到晚繼續操弄意識形態。



賴清德12月6日主張，民進黨保留“中華民國”這個“國號”，有助團結台灣社會，不需另行宣布獨立。對此，中國國民黨主席鄭麗文則呼籲賴清德，不要拿“中華民國”四個字完廉價的政治遊戲，若沒有“台獨”就廢除“台獨黨綱”。



台灣民眾黨“立法院”黨團8日召開“台灣民主慘遭賴清德沒收”記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、前“立委”陳琬惠、成功大學法律學系教授許忠信出席。



黃國昌表示，我們的國家面臨非常多艱鉅的挑戰，我們的人民現在正面對內外高壓力的交迫，不僅是美國高關稅對傳統產業、勞工造成巨幅衝擊，低薪、高房價更讓年輕人看不到未來，賴清德知不知道台灣的生育率是全球最後一名？知不知道台灣已進入超高齡社會？知不知道現在的三明治家族，上有老、下有小，生活面臨的實際痛苦？

