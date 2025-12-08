與黃國昌切割？館長否認：是唸他兩句

“館長”陳之漢。（照片：館長惡名昭彰YouTube） 中評社台北12月8日電／網紅“館長”陳之漢近日在直播中點名台灣民眾黨主席黃國昌，批評黨內作風與他不合，引發外界聯想是否要與民眾黨“切割”？“館長”陳之漢6日晚間親自上火線澄清，強調並沒有要切割，“我是唸他兩句”，“有些事悶在心裡不爽要講出來”，他也自爆黃國昌已主動致電助理小宇表達關心，還詢問“館長最近是怎麼了”？



“館長”陳之漢表示，外界瘋傳他的支持度下滑、館粉大幅流失，但他完全不認同。他說，“小草本來就是館粉”，自己一路以來都在為台灣與兩岸議題發聲，從未想過要選舉，更沒有靠政治吃飯，“我就是正正當當做生意的人，沒有拿人民半毛錢”。



對於是否與黃國昌“漸行漸遠”的疑問，“館長”陳之漢語氣一轉，表示並非外界所說的切割，而是他心中有許多不滿憋久了難以消化，不吐不快。他透露，黃國昌當天確實有透過電話試圖聯繫，他的助理小宇人在大陸接到來電，黃國昌還詢問“館長最近是怎麼了”？



“館長”陳之漢說，他向來直播講話直接，不會演戲，也不可能對粉絲隱瞞心裡的話，“我是假不了的，我就是人民的嘴替”。他強調，一些讓他不爽的事會直接說出口，但他期盼“政黨輪替、藍白合作”的立場不會改變。



雖然長期評論政經時事，但“館長”陳之漢重申目前並無擔任公職的打算，“我不會當官，要當就當“總統”，未來看有沒有機會”。