賴瑞隆：孩子事最優先　政治工作可暫放一邊

綠委賴瑞隆受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月8日電（記者 張穎齊）2026民進黨高雄市長初選參選人、“立委”賴瑞隆日前遭爆8歲兒子在學校涉嫌霸凌女同學，危及賴的市長之路。針對是否退選？賴瑞隆說，目前孩子的事情最優先，政治工作可以暫放一邊，但作為父親，這是我一生的責任。



賴瑞隆7日親向對方家長致歉取得諒解，賴8日再表示，已與受害女童母親見面並親自道歉，雙方取得共識，將以孩子受教與心理健康為優先考量。



2026高雄市長人選，民進黨四搶一，包括新潮流賴瑞隆、許智傑、原“正國會”林岱樺，以及獲湧言會、蘇系及扁系力挺的邱議瑩；中國國民黨人選則為“立委”柯志恩。近期林岱樺身陷司法風波、賴瑞隆捲入兒子霸凌案，邱議瑩的聲勢則顯得水漲船高。



賴瑞隆上周遭學生家長爆料，賴的8歲兒子在學校涉嫌言語霸凌女學生，並追打女同學到女廁外面，堵在女廁外面長達12分鐘，還揚言“敢出來就打死你”，直到其他同學通報老師趕來救援才化解危機。受害家長質疑，校方延遲進行校安通報企圖大事化小“為什麼賴的小孩10月16日在校打我女兒堵門恐嚇、校方延遲12天，到10月28日才通報校安事件？延宕35天到11月20日才召集雙方家長開座談會”，延遲通報、處理責任誰要負責？



賴瑞隆8日在“立法院”受訪表示，過去幾天他不斷透過學校試圖聯繫對方母親，5、6日也親赴校方溝通。直到7日晚才接獲消息，女童母親願意與他見面，他當面致歉並談了1個多小時，雙方同意孩子能夠繼續受教、從事件中學習最重要，目前兩家人都重新考慮轉學事宜，希望讓孩子能在原校復原、重建信任。



賴瑞隆表示，外界部分報導對事件誇大不實，諸如“打太陽穴”等說法與事實不符。他指出，整起事件起於孩子之間踢足球爭執、搶界外球引發口角，2個孩子年紀都很小，應以教育代替標籤。他也透露，對方母親特別錄了一段影片鼓勵他兒子，盼外界勿再擴大傷害，雙方孩子都該被保護，這才符合兒少法精神。



被問到太太是否參與溝通？賴瑞隆回應，太太全程關心、也與他共同面對，夫妻之間對處理方式或有不同看法，但都以孩子為核心，會持續溝通。他強調，兩名孩子之間已經在學校當面道歉、恢復互動，未來會加強心理輔導及情緒管理，讓孩子跌倒後重新站起來。

