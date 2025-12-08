賴瑞隆退選？柯志恩：沒有人會這麼脆弱

國民黨高雄市長擬參選人、藍委柯志恩接受王淺秋專訪。（照片：《千秋萬事》提供） 中評社台北12月8日電（記者 張穎齊）2026高雄市長選戰開打，爭取民進黨高雄市長提名的綠委賴瑞隆8歲兒子在校霸凌女同學引起軒然大波。中國國民黨“立委”，可望參選高雄市長的柯志恩呼籲，不要把家人牽扯進選舉攻防。



對外界揣測賴瑞隆是否因爭議退選，柯志恩認為這樣的說法並不合理，她說每個民進黨候選人背後都有派系支援，高雄的選舉看板早掛滿街，不可能因為這樣就退選，沒有人會這麼脆弱，她預料網路輿論風波很快就會翻篇，明天又是另一齣戲。



民進黨高雄市長初選4位綠委激烈角逐，包括新潮流賴瑞隆、許智傑、原“正國會”林岱樺，以及獲蘇系、扁系力挺的邱議瑩；中國國民黨則由“立委”柯志恩備戰。



林岱樺8日在“立法院”受訪時表示，受害女童母親在事件中展現出追求事實真相、不亢不卑的態度與包容心，令人感動，真正能打動人心的，不是政治權力或階級地位，而是父母保護孩子的毅力與決心。



邱議瑩則肯定賴瑞隆已展現誠意、與家長達成共識，雙方學童已進行心理輔導，學校後續的輔導工作必須落實，要督促早日完成，讓孩子回歸正常學習生活。



許智傑表示，賴瑞隆已誠懇道歉並與家長和解，事件應到此為止，最重要的是輔導兩位孩子的身心健康，也希望社會給小朋友一點空間。

