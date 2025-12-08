黃國昌怒轟賴卓聯手搞獨裁　摧毀法治

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月8日電（記者 鄭羿菲）涉及地方財源的《財政收支劃分法》朝野攻防持續升溫。“行政院”長卓榮泰針對“再修版財劃法”提出覆議案失敗後，強調“沒有必須執行的壓力”，引起藍白強烈反彈。台灣民眾黨主席黃國昌8日猛批，賴卓聯手搞獨裁，若再放任政府濫權，整個台灣的民主法治都會被毀棄殆盡。



媒體問及，有部分“台派”希望“政院”採取“不副署”，黃國昌痛批，當你的腦袋只剩下黨派跟協助賴清德、卓榮泰獨裁時，就會出現一些原本不該出現的想法。卓榮泰哪有權力不副署？若如此，那就直接向全世界宣告，台灣、中華民國不是民主憲政國家。他鼓勵有此想法的人寫一篇國際論文發表國際期刊，把民進黨如何丟人現眼、破壞台灣法治國原則的事情，讓全世界的人都知道。



“立法院”11月14日三讀通過財劃法修正案（再修版），卓榮泰11月27日提出覆議案，在12月5日藍白聯手下，以59比50否決，這也是卓榮泰第8次提覆議案失敗。但卓榮泰卻決定與在野黨硬杠到底，卓仍表達，不經正常議事程序、違反議事倫理的任何決議，“行政院”沒有必須執行的壓力。



台灣民眾黨“立法院”黨團8日召開“台灣民主慘遭賴清德沒收”記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、前“立委”陳琬惠、成功大學法律學系教授許忠信出席。



黃國昌表示，“立法院”三讀有效的法律，台灣人都有遵守義務，不管是總統、“行政院”長或一般民眾都有遵守的義務，如今卻在賴清德、卓榮泰領導下逐漸地被摧毀侵蝕。卓榮泰選擇性執法是帶頭破壞體制，賴清德、卓榮泰正在稱帝，摧毀法治國原則。如果總統和“行政院”長可以這樣做，那是否全台灣民眾都可以自己找理由，決定自己要不要遵守法律？



黃國昌質問，卓榮泰認為“立法院”沒有邀請自己來進行覆議說明，所以“行政院”沒有必須執行的壓力，是打算稱帝嗎？這種荒腔走板的行徑和可笑理由，根本是在為自己走向獨裁之路擦脂抹粉！是否要邀請“行政院”長是“立法院”職權，不邀請更是“立法院”三黨團共識，要不要先問民進黨“立院”黨團總召柯建銘、幹事長鍾佳濱為什麼同意不邀卓榮泰到“立院”說明？卓榮泰要來“立法院”說明，卻連數據都拿不出來，愛演講可以自己在“行政院”開記者會說個高興，不用到“立法院”浪費大家時間。

