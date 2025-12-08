柯志恩推出年曆海報　鋪陳參選高雄陽光形象

國民黨高雄市黨部8日發放藍委柯志恩“有志一同”年曆海報，設計以代表燦爛與希望的“陽光黃”為底。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月8日電（記者 蔣繼平）可望代表中國國民黨參選明年高雄市長選舉的高雄市黨部主委、藍委柯志恩繼發布首波形象看板後，8日再推出同主題“有志一同”年曆海報，盼以代表燦爛與希望的“陽光黃”象徵新的一年、未來365天將持續勤走基層替高雄打拼，吸引支持者到黨部索取。



2026高雄市長選戰藍綠磨刀霍霍備戰，民進黨2026年高雄市長提名初選有綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺登記，共4搶1。國民黨可望派出“立委”兼高雄市黨部主委柯志恩應戰。



迎接2026年即將到來，爭取明年參選高雄市長的藍委柯志恩全新年曆海報正式亮相，國民黨高雄市黨部8日上午也在三民區的市黨部、左楠區黨部、岡山區黨部、美濃區黨部等4處同步發放，歡迎市民朋友索取。



海報設計理念以“有志一同”為主題，代表燦爛與希望的“陽光黃”為主色系，背景融入高雄指標性地標，象徵新的一年、未來365天，柯志恩將持續勤走基層，穿梭在高雄大街小巷與市民朋友攜手為大家深愛的高雄一起打拚。



國民黨高雄市黨部表示，希望這份以溫暖、清新為主題的年曆，不論是掛在家中或辦公室，都能讓看到的市民好朋友感受到滿滿的陽光與正能量。



國民黨高雄市黨部8日上午陸續有民眾前來索取，不少人紛紛替柯志恩加油打氣，期盼凝聚藍營士氣，明年成功翻轉高雄，再現藍天。