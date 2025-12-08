TVBS台北市長民調：蔣萬安穩坐第一

台北市長蔣萬安。（中評社 資料照） 中評社台北12月8日電／《TVBS》民調中心8日公布最新2026台北市長民調顯示，現任中國國民黨籍台北市長蔣萬安在所有對比組合中均大幅領先民進黨潛在人選，包括“立委”王世堅、沈伯洋、壯闊台灣聯盟發起人吳怡農、“行政院副院長”鄭麗君與民進黨前秘書長林右昌。



其中，以王世堅落後幅度最小（55%比31%），但仍相距24個百分點；若蔣萬安對決林右昌，差距更拉大至46個百分點，是所有組合中最大差距。值得注意的是，在20至29歲民眾中，王世堅支持度超越蔣萬安。



根據《TVBS》民調顯示，不論民進黨最終選擇何人出征，藍綠差距始終顯著，顯示蔣萬安在台北之爭中佔有強勢地位。



民調表示，在蔣萬安與王世堅的對比中，蔣獲得55%支持、王為31%，未決定者占14%。與去年12月調查相比，蔣萬安微減1個百分點、王世堅增加4個百分點，差距縮至24%。



值得注意的是，20至29歲民眾中，王世堅支持度上升至48%，首次超越蔣萬安的31%；不過30歲以上年齡層，蔣萬安仍全面領先，支持度皆突破五成。



40至49歲、60歲以上民眾對蔣的支持甚至超過六成，遠勝王的兩至三成；50至59歲族群中，蔣萬安下降至56%，王世堅則上升至34%，差距略縮。30至39歲民眾也呈現趨勢收斂，蔣下降至51%，王上升至40%。



政黨傾向部分，民進黨支持者有69%挺王世堅，僅16%支持蔣萬安；國民黨認同者則呈現高度集中，有94%支持蔣。在民眾黨支持者中，“小草”有67%傾向蔣萬安，支持王世堅的比例上升至29%，較過去調查增加將近一成。至於中立選民，雖然蔣萬安支持度減少8%、王世堅增加15%，但蔣仍以44%比28%保持領先，另有28%尚未表態。

