中天新聞台回52台？NCC：幾乎不可能

NCC代理主委陳崇樹接受質詢。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月8日電(記者 黃偕華) “立法院”交通委員會8日排審《衛星廣播電視法》部分條文修正草案。中國國民黨籍“立委”賴士葆質詢通訊傳播委員會(NCC)代理主任委員陳崇樹，中天新聞台若可復台是否能回第52台?陳崇樹回應，這要跟有線電視做商業協商，牽涉第三方人利益，NCC不能要有線電視把原來房客找回來，把現有房客請走，“難度很大，幾乎不可能”。



中天新聞台於2020年申請換發執照未通過，國民黨團提案修正《衛星廣播電視法》部分條文，法案若通過，中天新聞台將可復播。賴士葆指出，中天新聞當初被關台有四大理由，包含申訴太多、內控問題、新聞製播受不當的干擾、不能具體改善等。賴問，這四個理由現在可以套用到所有的綠媒，“他們沒有干預嗎?”、“顏色那麼清楚!立場那麼鮮明!”。



國民黨團的提案引用大法官第689號解釋，指新聞自由乃不可或缺的機制，應受“憲法”第11條所保障，主管機關對新聞台換照申請，應以“准予換照”為原則。賴士葆問陳崇樹是否同意？陳回應，NCC如果換照鬆了，就是制度性、管制性鬆了，制度性、管制性鬆了就要做出相應性的處理。賴士葆則批評陳崇樹，“所以還是要嚴格?”、“你現在想要握住那個權力喔?”。



賴士葆強調，NCC與中天官司已經“26連敗”。陳崇樹反駁，NCC敗訴的衹有七件。賴士葆追問，NCC明年度編了多少預算要打官司?陳崇樹回應有“六百多萬”，賴士葆酸，太多了，還要編列預算“給你當劊子手”。