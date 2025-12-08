新竹陽明交大攜手科技廠　建構AI模擬平台

新竹陽明交通大學8日攜手科技廠建構AI模擬平台。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月8日電（記者 盧誠輝）新竹陽明交通大學8日攜手台灣西門子軟體工業、兆水科技公司產學合作，將建立完整的“AI驅動多重物理CAE/CFD智慧模擬平台”，希望透過工程模擬教學環境，推動學生與國際產業技術接軌，共同培育新世代的跨領域工程人才。



新竹陽明交通大學8日舉行“AI驅動多重物理CAE/CFD智慧模擬平台”產學合作記者會，包括陽明交通大學校長林奇宏、台灣西門子軟體工業董事長陳晧璋、兆水科技總經理藍偉華等人都到場出席。



林奇宏表示，這次產學合作讓陽明交大征戰海內外大小賽事的學生自主團隊，包括青年方程式賽車隊、Formosan Fox火箭、UAV固定翼無人飛機、ORCA AUV水下載具、iTron競技機器人等多個跨域團隊得以掌握國際級工程工具精進技術，強化跨領域整合能力與技術視野，並在海內外舞台展現競爭力。



陳晧璋指出，西門子的目標是協助學生在校期間就具備銜接產業的即戰技術能力，真正實現學用零落差。這次產學合作內容，涵蓋了設計、結構、流體、熱流，乃至於最新的AI最佳化等全方位多重物理模擬領域，目的在於為陽明交大建立一套完整的數位工程模擬鏈。



藍偉華提到，兆水科技深刻理解要充分發揮國際級模擬工具的技術價值，必須仰賴能掌握其背後複雜核心理論的高階工程人才，因此這次兆水科技促成台灣西門子軟體工業與陽明交通大學展開產學合作，協助學生提前接軌世界級的“AI驅動多重物理CAE/CFD智慧模擬平台”。



陽明交通大學表示，透過這次三方協力打造的智慧“AI驅動多重物理CAE/CFD智慧模擬平台”，將持續提升工程教育品質，並加速培育具備國際競爭力的工程設計與研發人才，為台灣智慧製造與科技發展注入全新能量。