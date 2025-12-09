曾偉峯：美防衛承諾降級中國或不戰而勝

政大國關中心副研究員曾偉峯。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月9日電（記者 俞敦平）隨著美國總統特朗普（Trump）重返白宮執政將屆滿一年，“美國優先”的孤立主義浪潮正劇烈重塑全球地緣板塊。政治大學國際關係研究中心副研究員兼國際合作事務統籌長曾偉峯在接受中評社專訪時深入剖析，近期東亞看似孤立的“中日雷達鎖定”危機，實則與遠在歐洲的俄烏變局、法國總統馬克龍訪華等事件環環相扣，共同指向一個不可逆的戰略現實：美國對第一島鏈的防衛承諾，正從過去絕對的“政治意願”，降級為冷酷的“能力與機率”計算。



曾偉峯認為，隨著美國戰略後撤，中國正透過精準的“軟硬兩手”策略填補真空，若中美最終走向“共管”（Co－management）東亞的G2新格局，這意味著中國無需發動戰爭，便在戰略上打破了美國在東亞的單極霸權，達成“不戰而勝”的終極目標。



曾偉峯是美國北德州大學政治學博士，專長為東亞政治與經濟發展、國際關係，曾任淡江大學中國大陸研究所助理教授、“國防安全研究院”量化分析與決策推演中心助理研究員，現為政治大學國際關係研究中心副研究員兼國際合作事務統籌長。



這場地緣變局的起點，可以從近期劍拔弩張的中日關係看起。日本首相高市早苗因延續安倍路線、強化“台灣有事”論述踩到中國紅線，導致解放軍在宮古海峽實施“火控雷達鎖定”。



曾偉峯認為，這是中國在特朗普2.0時代對美日同盟底線的一次“極限壓力測試”。中國之所以敢在軍事上對日本展示“硬的一手”，是因為他們敏銳地嗅到了美國在全球戰略上的疲態與收縮。這一點，從美國急於拋出“和平28條”試圖從俄烏戰場脫身便可見一斑。



就在對日軍事上極限施壓的同時，中國對歐洲與全球南方卻施展了靈活的“軟的一手”。曾偉峯指出，法國總統馬克龍（Macron）近期訪華受到極高規格接待，中國國家主席習近平甚至親自陪同其前往四川都江堰進行非公務行程，這種細膩的“熊貓外交”成功在歐洲打入楔子。曾偉峯分析，雖然歐洲國家口頭上對台海局勢表示關切，但現實是歐洲的戰略重心被死鎖在俄烏戰場，對於遙遠的東亞既無暇顧及，也缺乏實質的能力與利益。與此同時，中國外長王毅頻繁穿梭於中亞、俄羅斯，積極推廣“真正的多邊主義”。北京的戰略意圖清晰可見：利用美國孤立主義留下的真空，建立一套獨立於美國之外的國際秩序，讓周邊國家在美國缺席時，自然接受中國的主導。

