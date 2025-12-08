蔡英文籲強力肅貪綠能弊案　勿容忍不法牟利

蔡英文呼籲，強力肅貪綠能弊案。（照片：蔡英文臉書） 中評社台北12月8日電／“立法院”日前三讀通過《環境影響評估法》等三法案，加嚴光電開發環評範圍。蔡英文7日在臉書發文表示，“我不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為”，呼籲不分藍綠強力肅貪。



“立法院”11月14日三讀通過修正《環境影響評估法》、《發展觀光條例》、《地質法》部分條文，增訂太陽光電系統條款，明定風景區、地質敏感區、重要濕地、山坡地、水面型系統等10類案場，開發前應實施環評，但排除屋頂型或規模較小的自用發電系統。



蔡英文表示，發展綠能是跨越黨派的共識，台灣3個主要的政黨，都曾提出2030年再生能源發電佔比，要達到30%的目標。如今，“立法院”通過修法，讓太陽光電的環評變得更嚴格，再加上發展光電的過程中發生涉貪個案，頓時讓光電發展遇上亂流，讓台灣民眾質疑是否要繼續發展光電。



蔡英文說，面對負面的衝擊，她認為應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案，“現在正在偵辦中的案件，大多是從我任內，就開始調查的個案，我不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害‘國家′。”



蔡英文也呼籲業者應該要集體自律，政府也要繼續提供讓產業能健康發展的環境，避免光電產業遭到污名化，而停止發展綠能，與全球趨勢背道而馳，將扼殺台灣共同的經濟利益。



蔡英文最後強調，為了確保台灣的能源安全，維持產業國際競爭力，光電政策的修正，需要邁向2.0再進化，改善空間治理、重構利益分配、促進公民參與、帶動地方發展，重新贏回社會的信任，才能為台灣下一個階段的經濟發展，提供更穩健、更乾淨的能源。