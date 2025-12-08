卓榮泰不甩藍白版財劃法　藍黨團轟當皇帝

國民黨團書記長羅智強。（中評社 資料照） 中評社台北12月8日電／“行政院”提《財政收支劃分法》覆議案5日遭“立法院”否決，“行政院長”卓榮泰於當天強硬表示，“行政院”沒有必須執行的壓力”。中國國民黨“立法院”黨團8日表示，卓榮泰作為少數政府的“行政院長”，不要把自己當成皇帝，應該坐下來與“立法院”理性討論解決方案，才是“行政院長”的本份。



國民黨團痛批，“行政院長”卓榮泰創下憲政史上單一“行政院長”覆議案八連敗，卻仍尸位素餐、貪戀權位、唾面自乾，創憲政史上最可恥記錄，遠不及謝長廷擔任“行政院長”時，因總預算案覆議不成即主動辭職負起政治責任，民進黨籍“行政院長”的政治擔當真的是江河日下、一落千丈。近日更傳出，卓榮泰針對被否決覆議的《財劃法》表示，“‘行政院′没有必須執行的壓力。”



國民黨團書記長羅智強嚴厲警告卓榮泰，卓榮泰身為“最高行政首長”，不要成為民主法治的劊子手，“行政院”若執意“毀憲亂政”，卓榮泰就是摧毀“中華民國”民主憲政的歷史罪人，賴清德威權獨裁的共犯。



國民黨團表示，近日親綠學者李忠憲連日公開發文指出，如果行政部門選擇性執法、以人治取代法治，比惡法更可怕。



羅智強指出，現在“行政院”不只針對《財劃法》修法“毀憲亂政”，對“立法院”已三讀通過的《軍人待遇條例》、《警察人員人事條例》“行政院”也拒不執行。同時，“中選會”委員任期屆滿不提名、NCC委員、大法官都擺爛延宕不提出新名單，“中央政府”主動癱瘓組織運作，前所未見、史無前例。



現在的“行政院長”卓榮泰、賴清德執政下的“中央政府”就是標準的“獨裁政府”。口中滿嘴“憲政法治”，但做出的事卻是視行政命令、法律、“憲法”為糞土。羅智強提醒卓榮泰，作為少數政府的“行政院長”，不要把自己當成皇帝，應該坐下來與“立法院”理性討論解決方案，與地方政府找出財劃法的共同交集，才是“行政院長”的本份。