台中綠議員批宣傳刊物歌功頌德　藍軍反擊

民進黨台中市議員陳俞融質詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月8日電（記者 方敬為）民進黨籍台中市議員陳俞融今天質詢，批評台中市政府每年編列新台幣200萬元發行《建設大台中》市政宣傳刊物，根本沒人看，淪為替國民黨籍市長盧秀燕歌功頌德的“選舉專刊”，主張刪減該筆預算。盧秀燕答詢表示，因應數位落差，紙本刊物仍有其必要，強調該預算為沿用性，非她任內獨有。藍營議員則質疑，綠營若反對紙本刊物，何不批評賴清德花6千萬印製民防手冊？



台中市議會8日審查都發建設水利局處明年度預算，陳俞融提到，建設局每年編列200萬元發行《建設大台中》，每期印得比時尚雜誌還精美，裡面全是盧秀燕剪綵、微笑、握手的照片，內容九成是歌功頌德，根本是選舉文宣！



陳俞融當場問列席局處首長，誰看過《建設大台中》？警察局長吳敬田更直接回答“沒看過”。陳俞融批評，該刊物，警察局長沒看過，消防局長認知有限，表示成效根本不佳，這類刊物應該數位化即可，不須再用紙本印刷浪費錢，因此主張，宣傳刊物編列200萬元預算應全數刪除。



盧秀燕答詢表示，因應數位落差，紙本刊物仍有其必要，強調該預算為沿用性，非她任內獨有，早在前市長胡志強任內就開始實施，若沒有印製紙本文宣之必要，市府何必編列預算讓各區里鄰長選購報紙？就是因為長輩還是有讀報需求。藍營議員則提，民進黨政府大手筆發行民防手冊，綠營若反對紙本刊物，何不批評賴清德花新台幣6千萬印製民防手冊？要綠營議員不要雙重標準。