鄭麗文：各國駐台代表沒問軍購　盼兩岸和平

國民黨主席鄭麗文受訪。（截自“歷史易起SHOW2.0”YouTube直播畫面) 中評社台北12月8日電／中國國民黨主席鄭麗文上任後會晤眾多駐台代表。鄭麗文今日受訪表示，“大家都以為各國‘使節’來問我是否支持軍購，但其實她與各國‘使節’談的重點都不是軍購，是經濟、教育、科技與旅遊等如何擴大，重點都放在如何能讓兩岸和平穩定”，各國代表都強調他們不反中，都是一個中國政策、不支持“台獨”跟武力改變現狀，希望兩岸和平能交流，改變兩岸兵凶戰危的趨勢。現在民進黨的論述空洞，已不被國際社會認同。



鄭麗文甫當選黨主席後接受《德國之聲》專訪，不僅多次與記者槓上，還在談及俄烏戰爭時稱“普丁並不是獨裁者！他是民主選出來的領袖！”引發輿論譁然。



鄭麗文今日接受媒體人李易修訪問時回憶這段專訪時感嘆，德國之聲充滿惡意的訪問她，比民進黨還兇，其實在接受訪問前就知道來者不善，但這樣就要故步自封嗎？



鄭麗文說，自己相信國民黨的主張才是符合國際期待跟利益，“見各國駐台代表時都很希望我到他們國家訪問，包括美國、英國跟日本，很多是不對外公布的行程跟會面，這段時間跟很多官員私下見過面，民進黨一直標榜國際社會支持民進黨路線，希望操作對立跟緊張情勢，全世界不管歐洲亞洲，都跟我表達希望兩岸不能有戰爭，各國使節花很多篇幅跟我說明兩岸，全世界都無法承受此後果，光是經貿就是付出很大的代價，因此都再三強調兩岸絕不能有戰爭，因此國民黨戰略價值大幅提高。”



至於先前發言表態不支持增加“國防”預算，又重批賴清德“總統”預計未來8年內投入1兆2500億元經費“是在玩火”，傳出美方施壓國民黨支持提高“國防”預算。鄭麗文則說，大家都以為各國“使節”來問她是否支持軍購，但其實談的重點都不是軍購，是經濟、教育、科技與旅遊等如何擴大，跟台灣現在與過去的交流，重點都放在如何能讓兩岸和平穩定，非常高度期待，“我也開誠布公讓他們了解我的願景，對我才會如此感興趣，我想做的也是他們期待的，只是在民進黨執政下沒有著力點。

