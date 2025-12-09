潘兆民：賴清德投美所好　助美掏空台灣

東海大學通識中心教授潘兆民。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月9日電（記者 方敬為）針對賴清德拋出“2027北京攻台”時間表，並宣布追加400億美元軍費支出，東海大學通識中心教授潘兆民受訪表示，顯然是投美國所好，美國總統特朗普日前公布2025國家安全戰略”（National Security Strategy, NSS），要區域盟友“分擔協防責任”，呼籲日本、韓國、台灣等持續增加軍費支出，賴清德藉此試圖綁住美國，但美方卻也強調“無意改變台灣現狀”，換言之，賴炒作戰爭議題，只是助美加速掏空台灣，卻無實質安全保障。



潘兆民，政治大學東亞研究所博士，現任東海大學通識教育中心教授、兩岸關係研究院執行長、台灣中區教授協會常務理事，曾任東海大學國際教育合作處副國際長、東海大學就業輔導暨校友聯絡室主任、美國紐約州立大學政治系訪問學者及上海復旦大學訪問學者。



特朗普第二任期“國家安全”戰略”4日公布，報告中8度提及台灣，並載明美國以維持軍事優勢嚇阻台海衝突為首要任務，同時將維持長期對台政策，即不支持任何片面改變台海現狀的舉措。對此，賴清德6日上午透過社群媒體致謝，“外交部長”林佳龍則表達高度歡迎與感謝，並稱特朗普政府近期持續展現對台支持。



潘兆民表示，民進黨政府的政治盤算，在於試圖透過加深與美國的軍事連結來“刷存在感”，將外交動作轉為內部政治紅利，即所謂的“外銷轉內銷”。然而，隨著特朗普重返白宮，中美關係出現了顯著的趨緩跡象，特別是特朗普預計將於明年4月訪問中國大陸，這使得美方當前的戰略優先順序回歸到中美交涉的“G2格局”。



他提到，特朗普早先已與中國國家主席習近平及日本首相高市早苗通過話，並要求日方收斂激進言行，顯示出美方不樂見任何第三方因素干擾中美互動的修復。賴清德此刻公然提出與特朗普“任內台海無戰事”論調相左的“2027攻台說”，形同直接打臉特朗普，這種過度操作不僅無法成功綁架美國的戰略走向，反而可能讓美方感到不快，導致台灣遭到政治制約。

