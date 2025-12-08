鄭麗文批賴做困獸之鬥　勸他不要玩火

國民黨主席鄭麗文(右)接受“歷史哥”李易修專訪。（照片：《歷史易起SHOW2.0》YouTube） 中評社台北12月8日電／賴清德6日出席活動時說，民進黨沒有更改“國號”是因“中華民國”有助於團結，這名字寫在“憲法”裡，而台灣已是“主權獨立國家”，沒另行再宣布“台灣獨立”，目的就是要團結。中國國民黨主席鄭麗文8日在網路節目痛批，賴清德明明是依照“中華民國憲法”宣誓上任的“總統”，為什麼每次講到“國家定位”就長篇大論，都要發明新的講法。利用“中華民國”4個字，但“中華民國憲法”核心價值、所代表的主權，賴清德沒有一項是認同的。她還批賴現在是困獸之鬥，勸他不要玩火、不要點火。



鄭麗文8日接受網路節目《歷史易起SHOW2.0》專訪，針對“國家定位”問題，鄭麗文痛批賴清德明明是依照“中華民國憲法”宣誓上任的“總統”，為什麼每次講到“國家定位”就長篇大論，每次都要發明新的講法，又是“中華民國”、又是台灣、又是民主台灣，一個清楚的“國家定位”都講不清楚，只想夾帶一堆東西，只想要利用“中華民國”4個字，但“中華民國憲法”核心價值、所代表的主權，賴清德沒有一項是認同的。



鄭麗文痛批賴清德根本心虛、心裡有鬼，想要“台獨”又不敢宣布要“台獨”，搞得大家浪費很多時間在這個議題上。她質疑到底是說一輩子要做“台獨”政治工作者的人才是賴清德，還是說“台獨”不存在、不需要宣布“台獨”的人才是賴清德？賴清德至今連“國家定位”跟立場都不斷有新的論述，繞來繞去也離不開“兩國論”。



鄭麗文強調，台灣好多問題需要“總統”處理，賴清德都不關心、不處理，每天自己卻作繭自縛。她也提到，賴清德上任以來無法過境美國，困境已經非常明顯，現在是困獸之鬥，本身將非常危險，因此她才會要求賴清德不要玩火、不要點火。



在軍購議題上，鄭麗文認為從二次世界大戰後，國民黨都是“國防”力量最堅實的後盾與支持者。馬英九8年執政期間兩岸關係緩和，也都有合理軍購。她表示國民黨的立場是軍購要科學、合理、有效，到底什麼才是台灣需要的軍購內容、怎樣的價格才是合理的、什麼時候會到貨？更重要的是，台灣“國家安全”不是軍購一個數字來決定的。

